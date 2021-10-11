  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ليفربول يستهدف ضم مهاجم من الكالتشيو

تاريخ النشر: 11/10/2021 - 08:42

ليفربول يستهدف ضم مهاجم من الكالتشيو
المدرب الألماني يورغن كلوب (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق ليفربول الإنجليزي يستهدف الظفر بخدمات أحد مهاجمي الدوري الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، معجب بإمكانات المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم فيورنتينا، ويسعى لإحضاره إلى أنفيلد.

وينتهي تعاقد فلاهوفيتش (22 عامًا) مع الفيولا في صيف 2023، ولم يتوصل لاتفاق مع ناديه حول التجديد حتى الآن، وهو ما يفتح الباب أمام رحيله الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن القيمة السوقية للمهاجم الصربي تبلغ حاليًا 64 مليون إسترليني، ومن المتوقع أن تقل تدريجيًا حتى الصيف المقبل.

وختمت "ليفربول سيلقى منافسة قوية من جانب آرسنال ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، للتعاقد مع المهاجم الصربي".

بودكاست عرب 48

#ليفربول
#يورغن كلوب
#دوسان فلاهوفيتش
#فيورنتينا
#الدوري الإيطالي

حوارات

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مدرب إسبانيا: مبابي كان في وضع تسلل واضح
مدرب إسبانيا: مبابي كان في وضع تسلل واضح

2021-10-11

فرنسا تهزم إسبانيا وتتوج بدوري أمم أوروبا
فرنسا تهزم إسبانيا وتتوج بدوري أمم أوروبا

2021-10-11

ريال مدريد يستعيد لاعبا بارزا أمام شاختار
ريال مدريد يستعيد لاعبا بارزا أمام شاختار

2021-10-10

الأكثر قراءة

ميركل للحكومة الإسرائيلية:

ميركل للحكومة الإسرائيلية: "توجد بيننا خلافات حول الموضوع الفلسطيني"

2021-10-10
حداد في عيلوط: مقتل شاب برصاصة طائشة

حداد في عيلوط: مقتل شاب برصاصة طائشة

2021-10-10
أعمال تجريف في المقبرة اليوسفيّة: مواجهات في أحياء القدس واعتقالات

أعمال تجريف في المقبرة اليوسفيّة: مواجهات في أحياء القدس واعتقالات

2021-10-10
بظل جائحة كورونا: ارتفاع الهجرة اليهودية إلى إسرائيل بنسبة 31%

بظل جائحة كورونا: ارتفاع الهجرة اليهودية إلى إسرائيل بنسبة 31%

2021-10-10
مصرع شابة و7 إصابات بحادث طرق جنوبي البلاد

مصرع شابة و7 إصابات بحادث طرق جنوبي البلاد

2021-10-10