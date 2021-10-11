ليفربول يستهدف ضم مهاجم من الكالتشيو

أفادت تقارير صحفية أن فريق ليفربول الإنجليزي يستهدف الظفر بخدمات أحد مهاجمي الدوري الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، معجب بإمكانات المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم فيورنتينا، ويسعى لإحضاره إلى أنفيلد.

وينتهي تعاقد فلاهوفيتش (22 عامًا) مع الفيولا في صيف 2023، ولم يتوصل لاتفاق مع ناديه حول التجديد حتى الآن، وهو ما يفتح الباب أمام رحيله الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن القيمة السوقية للمهاجم الصربي تبلغ حاليًا 64 مليون إسترليني، ومن المتوقع أن تقل تدريجيًا حتى الصيف المقبل.

وختمت "ليفربول سيلقى منافسة قوية من جانب آرسنال ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، للتعاقد مع المهاجم الصربي".