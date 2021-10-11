مدرب إسبانيا: مبابي كان في وضع تسلل واضح

أشاد مدرب إسبانيا، لويس إنريكي، بأداء فريقه رغم خسارة لقب دوري أمم أوروبا أمام منتخب فرنسا بالنتيجة 1-2.

وذكر إنريكي أنهم "رأوا من مقاعد البدلاء أن هدف مبابي الثاني لفرنسا كان تسللا"، لكنه رفض الحديث عن الأداء التحكيمي.

وقال إنريكي في تصريحات للتلفزيون الإسباني بعد المباراة إنه "نرى القليل للغاية من مقاعد البدلاء، لكن بدا لي أن مبابي كان في وضع تسلل واضح للغاية.. لكنني لا زلت متمسكا بقرار عدم التحدث عما لا أسيطر عليه، وسأستمر على هذا المنوال".

وتابع مدرب لا روخا "سنغادر من دون الكأس، لكنني أعتقد أننا ناطحنا رأسا برأس بطل العالم، الذي يمتلك قوة بدنية وجودة بعيدة عن أي شكوك لدى معظم لاعبيه".

وواصل "كانت المباراة صعبة في بدايتها، لكننا أصبحنا أقوياء بعد ذلك، وأدرنا المواجهة في الاتجاه الذي كنا نريده، وعندما سجلنا وبدا أننا قادرون على الفوز، سجلوا فينا هدفين، لكن حسنًا..".

وأردف "آمل أن أواجه الكثير من المشاكل في اختياري للقائمة التالية، لأننا في كل مرة نحضر لاعبا جديدا بمستوى عال.. جافي تألق معنا، وليس هو فقط، بل بينو وفورنالس أيضًا، وأنا فخور بهم".

وعبر إنريكي عن سعادته بالمجهود الذي قدمه اللاعبون، وكذلك التنافسية لديهم، قائلا "ينبغي عليّ مشاهدة المباراة مرة أخرى، لكنني أعتقد أننا نافسنا بطل العالم رأسا برأس".

وختم "عانينا من مشكلات في بداية المباراة، لكننا عالجناها واستخلصنا الكرات، وقمنا بأشياء إيجابية كثيرة.. في النهاية أنت ترى وجها عابسا، وتشعر بطعم المرارة، لكن ينبغي علينا مواصلة العمل والمحاولة من جديد".