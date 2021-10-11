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ميسي غاضب من تصريحات لابورتا

تاريخ النشر: 11/10/2021 - 16:06

ميسي غاضب من تصريحات لابورتا
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أبدى غضبه من تصريحات رئيس فريقه السابق برشلونة الإسباني، خوان لابورتا.

وغادر ميسي صفوف البارسا في الميركاتو الصيفي الماضي، بسبب عدم قدرة النادي على تجديد عقده، دون مخالفة قانون اللعب المالي النظيف الذي تطبقه رابطة الليجا.

وفي هذا الصدد، صرح لابورتا مؤخرا "ميسي كان يعلم أنه إذا رحل عن برشلونة، سينضم لباريس.. كنت أتمنى أن تتغير الأمور في اللحظة الأخيرة، وأن يقول ليو إنه سيلعب مجانًا مع البارسا".

ووفقًا لبرنامج "إل تشيرنجيتو" الإسباني، فإن ميسي شعر بالغضب من هذه التصريحات.

وأضاف البرنامج أن قائد منتخب التانغو أكد أن مسؤولي برشلونة، لم يطلبوا منه إطلاقًا اللعب مجانًا مع الفريق.

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#ليونيل ميسي
#خوان لابورتا
#برشلونة

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