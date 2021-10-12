تشيلسي يتحرك لاستعادة هازارد

أفادت تقارير صحفية أن فريق تشيلسي الإنجليزي بدأ تحركاته من أجل استعادة النجم البلجيكي، إيدين هازارد، من ريال مدريد الإسباني؛ فيما يريد الأخير إقحام اللاعب ريس جيمس في الصفقة.

وأبدى مالك تشيلسي، رومان أبراموفيتش، ثقته بأن هازارد بإمكانه أن يصبح واحدا من أفضل اللاعبين في أوروبا من جديد في حال عاد إلى قلعة ستامفورد بريدج.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن المحادثات بدأت بالفعل مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وأن هازارد حريص على إتمام ذلك الانتقال.

ويرحب تشيلسي بدفع 35 مليون إسترليني لاستعادة هازارد من جديد، ويرى ريال مدريد في ذلك فرصة جيدة للتخلص من اللاعب البلجيكي الذي عانى من الإصابات الواحدة تلو الأخرى منذ وصوله إلى الفريق الملكي، إلا أن الملكي يرغب في الحصول على خدمات جيمس أيضًا كجزء من الصفقة.