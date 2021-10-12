سترلينغ يضع شرطا للتجديد مع السيتي

ذكرت تقارير صحفية أن نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رحيم سترلينغ، حدد شرطا مقابل تجديد عقده مع فريقه.

ومن المقرر أن ينتهي العقد بين السيتي وسترلينغ في صيف 2023، علمًا أن سترلينغ فقد مكانه في التشكيلة الأساسية للمدرب بيب غوارديولا في الفترة الأخيرة.

وحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن سترلينغ يريد التأكد أولًا من عودته إلى حسابات غوارديولا، قبل بدء التفاوض على العقد الجديد مع مانشستر سيتي.

وأشارت إلى أن برشلونة يراقب وضعية سترلينغ داخل مانشستر سيتي، وينتظر فرصة الانقضاض على الصفقة في حالة فشل مفاوضات التجديد.

وذكرت "ذا صن" أن سترلينغ بدأ 4 مباريات فقط هذا الموسم من أصل 11 خاضها الفريق الإنجليزي في مختلف البطولات.

وكان التعاقد مع جاك غريليش من أستون فيلا سببًا رئيسيًا في قلة وقت المشاركة لسترلينغ مع مانشستر سيتي هذا الموسم.