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ساو باولو يقيل مدربه الأرجنتينيّ كريسبو

تاريخ النشر: 14/10/2021 - 10:45

ساو باولو يقيل مدربه الأرجنتينيّ كريسبو
المدرب هرنان كريسبو (أ ب)
عرب ٤٨

أقال نادي ساو باولو البرازيلي مدربه الأرجنتيني المهاجم الدولي السابق، هرنان كريسبو، على خلفية تردي نتائج الفريق، بحسب ما أعلن النادي اليوم.

وكان كريسبو البالغ من العمر 46 عاما، تسلم المهمات الفنية للفريق في شباط/ فبراير الماضي، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من قيادته مواطنه المتواضع نادي ديفنسا إي جوستيسيا للفوز بلقب مسابقة "سوداميريكانا".

وأكد ساو باولو في بيان أن الطرفين توصلا إلى "اتفاق متبادل بعد مفاوضات بين المدرب وأعضاء من نادي الـ"تريكولوري".

وبدأ كريسبو مهماته في بلاد السامبا على وقع قيادة ساو باولو للفوز بلقب الولاية في أيار/مايو الماضي، منهيا 9 أعوام من الصيام عن الألقاب للنادي.

غير أن الأمور أخذت منحى مغايرا لمهاجم ميلان الإيطالي وتشلسي الإنجليزي السابق مع بداية الدوري البرازيلي هذا الموسم، حيث تزامن تراجع أداء ساو باولو مع خروجه من الدور ثمن النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس، الموازية لدوري أبطال أوروبا.

كما تعرض ساو باولو لضربة موجعة عقب قرار مدافعه المخضرم داني ألفيش في أيلول/ سبتمبر الماضي مغادرة النادي إثر خلاف على مبالغ مالية غير مدفوعة.

وسقط ساو باولو في فخ التعادل في مبارياته الخمس الأخيرة، ليتراجع ترتيبه للمركز الـ13 في الدوري المحلي، متقدما بفارق 3 نقاط فقط عن أوّل الهابطين إلى الدرجة الثانية قبل 14 جولة من النهاية.

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#نادي ساو باولو البرازيلي
#هرنان كريسبو
#إقالة
#الدوري البرازيلي لكرة القدم

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