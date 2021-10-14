مفاوضات فاتي وبرشلونة... تعقّد وتباعُد بين موقفين

ذكرت صحيفة "سبورت" الرياضية، أن محاولات نادي برشلونة لتعديل عقد مهاجمه الشاب، إنسو فاتي لم تسفر عن أي جديد حتى الآن، لافتة إلى تعقد المفاوضات بين الطرفين.

وذكرت الصحيفة أن وصول وكيل أعمال فاتي، خورخي مينديز، إلى برشلونة، أمس الأربعاء، أثار ضجة، ودفع البعض للتكهن والتفاؤل بأن فاتي على وشك التوقيع على عقد جديد، غير أنها شددت على أن "مينديز لم يتقابل مع مسؤولي البارسا، بل اجتمع مع فاتي وعائلته ليلا ثم غادر برشلونة".



وأضافت الصحيفة: "المفاوضات بين برشلونة وأنسو ليست بالسرعة المتوقعة، هناك العديد من التفاصيل بصدد الاتفاق عليها، ويتوقع الطرفان أنها سوف تستغرق وقتا طويلا".

وتابعت: "إدارة برشلونة تدرك أنه يجب عليها بذل جهد لتجديد عقد أحد أهم لاعبي الفريق، والذي عاد بقوة بعد تعافيه من إصابة أبعدته طويلا، والنادي يثق أنه سيكون أحد أعمدة المشروع الجديد، لذا طلبوا منه أن يرث القميص 10 بعد ليو ميسي الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان".

وقالت إنّ فاتي يريد الاستمرار في اللعب مع برشلونة، منوهة إلى أنه يدرك أن المفاوضات مع ناديه، ليست سهلة. كما ذكرت الصحيفة أن موقفي وكيل أعمال اللاعب، وإدارة الفريق، متابعدان حتّى الآن.