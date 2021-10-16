ريال مدريد يكشف خطته لضم بوغبا

أفادت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني كشف عن خطته للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا.

ووفقا لصحيفة ""ABC الإسبانية أن إدارة الملكي لا تنوي الدخول في مزايدة لضم بوجبا، في ظل اهتمام نادي باريس سان جيرمان أيضا بضم اللاعب.

وكشفت أن ريال مدريد استقر على تخصيص راتب سنوي لبوغبا قيمته 14 مليون يورو إضافة إلى 30 مليون يورو مكافأة توقيع.

ولفتت الصحيفة إلى أن ريال مدريد سيراهن على ورقة مهمة، لخطف الصفقة من باريس، تتمثل في دعم مينو رايولا، وكيل اللاعب.

وينتهي تعاقد بول بوغبا (28 عاما) مع ناديه الإنجليزي بختام الموسم الجاري.

ورحل بوغبا عن مانشستر يونايتد في 2012 صوب يوفنتوس في صفقة مجانية، حيث صقل موهبته وأصبح أحد أهم اللاعبين في مركزه، قبل عودته للشياطين الحمر في صيف عام 2016 في صفقة قياسية بلغت 105 ملايين يورو.