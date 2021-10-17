بايرن ميونخ يسحق ليفركوزن ويعتلي الصدارة

حقق بايرن ميونخ فوزا ساحقا على باير ليفركوزن بخمسة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز خماسية بايرن ميونخ كل من اللاعبين روبرت ليفاندوفسكي (هدفان)، توماس مولر وسيرج جنابري (هدفان)، وفي المقابل سجل هدف باير ليفركوزن اللاعب باتريك ستشيك.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى 19 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد باير ليفركوزن عند 16 نقطة وهو يحتل المركز الثالث.

مجريات المباراة:

فاجأ الفريق البافاري مضيفه بهدف مبكر، بعد مرور 4 دقائق فقط، حيث مرر أوباميكانو كرة عرضية نحو ليفاندوفسكي، الذي وجهها بلمسة ساحرة إلى داخل الشباك.

ووقف القائم حائلا أمام ليروي ساني، حينما أطلق تسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء.

ومن قلب منطقة جزاء ليفركوزن، أطلق ديفيز تصويبة قوية بيسراه، تصدى لها الحارس لوكاس هراديكي، قبل أن يعود للتصدي لتسديدة أخرى من غوريتسكا.

وغابت خطورة ليفركوزن على المرمى البافاري، باستثناء تسديدة رأسية من جوناثان تاه، ذهبت بعيدة عن المرمى.

واستطاع بايرن أن يسجل 4 أهداف في عضون 7 دقائق فقط، بدأها بهجمة سريعة انتهت بتمريرة بالعقب من ساني لديفيز داخل منطقة الجزاء، ليراوغ الأخير أحد مدافعي ليفركوزن قبل أن يتدخل ليفاندوفسكي، ويضع الكرة بسهولة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 34، استقبل سولي عرضية من ركنية، ليروض الكرة ويسددها بقوة، لترتطم بساق مولر وتمر إلى داخل الشباك.

وبعد دقيقة واحدة أرسل مولر عرضية أرضية، قابلها جنابري بلمسة رائعة مضيفا الهدف الرابع.

وسرعان ما عاد الفريق البافاري لتعزيز تقدمه بهدف خامس، حيث نجح جنابري بعد دقيقتين فقط في التوقيع على ثاني أهدافه، حينما تبادل الكرة مع غوريتسكا، قبل أن يسددها داخل الشباك.

ووصل ليفركوزن بأول فرصة حقيقية إلى مرمى الضيوف، مع نهاية الشوط الأول، وذلك عبر تسديدة قوية من ديابي استقرت بين أحضان مانويل نوير.

وشهدت بداية الشوط الثاني نجاح ليفركوزن في التسجيل، بعد تمريرة من فيرتز نحو شيك، الذي سددها مباشرة في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

وكان بايرن على مقربة من هدف سادس، بعدما قابل سولي عرضية من ركلة حرة، بضربة رأسية قوية، حاول ليفاندوفسكي تغيير مسارها نحو المرمى برأسه، لكن الكرة مرت إلى خارج الملعب.

وأطلق البديل سابيتزر تسديدة قوية بعيدة المدى، كان الحارس هيراديسكي لها بالمرصاد.

وأهدر ساني فرصة هدف محقق، بعدما قابل عرضية سابيتزر بضربة رأسية، لتعلو الكرة مرمى ليفركوزن.

ومرر موسيالا الكرة لسابيتزر داخل منطقة الجزاء، فقابلها اللاعب النمساوي بتسديدة قوية، لكنها علت العارضة، قبل أن يتصدى هيراديسكي لتصويبة من البديل كومان.

وعرفت الدقائق الأخيرة تسجيل ليفركوزن هدفا ثانيا، عن طريق البديل لوكاس ألاريو، لكن الحكم ألغاه بسبب تسلل الأخير، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف (5-1).