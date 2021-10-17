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زيدان يكشف عن مرشحه للفوز بالكرة الذهبية

تاريخ النشر: 17/10/2021 - 15:15

زيدان يكشف عن مرشحه للفوز بالكرة الذهبية
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، عن اللاعب المرشح بنظره للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

وذكر زيدان في تصريحات لقناة "تيليفوت" الفرنسية "أنت آخر لاعب فرنسي توج بالكرة الذهبية في 1998.. هل يستطيع كريم بنزيمة (ريال مدريد) أن يكون خليفتك؟ لقد بدأ لي أن الأمر استغرق وقتًا طويلاً حتى يفوز فرنسي آخر بالجائزة".

وأضاف مدرب ريال مدريد السابق "نحن نتحدث عن لاعب يستحق الفوز بهذه الكرة الذهبية. إن بنزيمة لاعب لا يصدق، وأنا تمتعت بشرف كبير لأنني قمت بتدريبه".

واختتم الفرنسي زين الدين زيدان صاحب الـ49 عامًا "بنزيمة يمكنه فعل كل شيء على أرض الملعب. إنه في القمة، وآمل أن يحصل على الكرة الذهبية هذا العام".

يذكر أن كريم بنزيمة ابن الـ33 عاما دخل قائمة الـ30 لاعبًا المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" هذا العام.

بودكاست عرب 48

#زين الدين زيدان
#كريم بنزيمة
#الكرة الذهبية

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