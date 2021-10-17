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صلاح يخترق حسابات العملاق الأوروبي

تاريخ النشر: 17/10/2021 - 10:20

صلاح يخترق حسابات العملاق الأوروبي
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

قدم نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، أداء مذهلا مع فريقه هذا الموسم، وهو يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لما نقلته تقارير صحفية إسبانية، فإن ريال مدريد عاد ليبدي اهتمامه بالتعاقد مع النجم المصري.

وارتبط اسم صلاح بالانتقال إلى ريال مدريد في وقتٍ سابق، دون وجود تأكيدات من النادي الملكي، في ظل الاهتمام بضم الفرنسي كيليان مبابي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد يرغب في ضم صلاح، مقابل انتقال البلجيكي إيدين هازارد إلى ليفربول، بالإضافة إلى مبلغ مالي.

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول حتى صيف 2023، ولم يتوصل لاتفاق حول تجديد عقده حتى الآن، حيث يطلب الفرعون الحصول على أعلى راتب داخل الريدز.

وتعرض هازارد لعدة إصابات متتالية منذ انضمامه لريال مدريد، في صيف 2019، مما أفقده جزءًا كبيرًا من مستواه، كما لم يحقق نسبة مشاركة مع الملكي.

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#ليفربول
#محمد صلاح
#ريال مدريد
#إيدين هازارد

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