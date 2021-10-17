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فيديو: لاعب ينقذ حياة مشجع في البريمييرليغ

تاريخ النشر: 17/10/2021 - 21:18

فيديو: لاعب ينقذ حياة مشجع في البريمييرليغ
ريجيلون يشير للحكم نحو المشجع (تويتر)
عرب ٤٨

شهدت مباراة توتنهام هوتسبير أمام نيوكاسل يونايتد حالة طارئة أدت إلى توقفها بضعة دقائق، ضمن أحداث الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة 41 من عمر المباراة قرر الحكم إيقاف اللعب وطلب من اللاعبين الخروج والوقوف على خط الملعب.

وتوجه الطاقم الطبي للفريقين نحو المدرجات، وذلك بعد تعرض أحد الجماهير المتواجدين في الملعب لأزمة قلبية، وضرورة تلقيه للإسعاف، بعدما أخبر لاعب توتنهام، ريجيلون، حكم المباراة بوجود شخص مصاب في المدرجات.

وبحلول الدقيقة 45، قرر حكم المباراة أن يغادر اللاعبون أرض الملعب ويتجهون إلى غرف خلع الملابس.

وعاد اللاعبون لأرضية الملعب بعدما تم إنعاش المشجع ونقله للمستشفى، وقاموا بإجراء عمليات الإحماء، قبل استئناف المباراة بعد توقفها لمدة 7 دقائق.

يذكر أن المباراة انتهت بالأخير بفوز توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين لنيوكاسل يونايتد.

بودكاست عرب 48

#ريجيلون
#توتنهام هوتسبير
#نيوكاسل يونايتد
#الدوري الإنجليزي

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