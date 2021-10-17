فيديو: لاعب ينقذ حياة مشجع في البريمييرليغ

شهدت مباراة توتنهام هوتسبير أمام نيوكاسل يونايتد حالة طارئة أدت إلى توقفها بضعة دقائق، ضمن أحداث الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة 41 من عمر المباراة قرر الحكم إيقاف اللعب وطلب من اللاعبين الخروج والوقوف على خط الملعب.

Huge respect to Sergio Reguilón and Eric Dier for their quick and decisive actions at St James' Park todaypic.twitter.com/z2fNW3wwn2 — Soccer AM (@SoccerAM) October 17, 2021

وتوجه الطاقم الطبي للفريقين نحو المدرجات، وذلك بعد تعرض أحد الجماهير المتواجدين في الملعب لأزمة قلبية، وضرورة تلقيه للإسعاف، بعدما أخبر لاعب توتنهام، ريجيلون، حكم المباراة بوجود شخص مصاب في المدرجات.

وبحلول الدقيقة 45، قرر حكم المباراة أن يغادر اللاعبون أرض الملعب ويتجهون إلى غرف خلع الملابس.

وعاد اللاعبون لأرضية الملعب بعدما تم إنعاش المشجع ونقله للمستشفى، وقاموا بإجراء عمليات الإحماء، قبل استئناف المباراة بعد توقفها لمدة 7 دقائق.

يذكر أن المباراة انتهت بالأخير بفوز توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين لنيوكاسل يونايتد.