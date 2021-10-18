تشيلسي يسعى لضم نجم يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية أن فريق تشيلسي الإنجليزي يستهدف التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف يوفنتوس الإيطالي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب ماتياس دي ليخت مع يوفنتوس في صيف 2024، علمًا أن العقد يتضمن شرطا جزائيا قدره 125 مليون إسترليني.

وحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن"، فإن مسؤولي تشيلسي بدأوا المفاوضات مع الإيطالي مينو رايولا، وكيل دي ليخت، حول إمكانية إبرام الصفقة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان رايولا قد صرح للإعلام، بأن ماتياس دي ليخت قد يرحل عن صفوف يوفنتوس في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي أبرز فريق تحدث معه رايولا بشأن صفقة دي ليخت، لكنه عرض المدافع الهولندي أيضًا على برشلونة ومانشستر سيتي.

وأوضحت أن رحيل ماتياس دي ليخت عن يوفنتوس لن يكون سهلًا، لأن النادي الإيطالي لا يخطط لمنح أي تخفيض على قيمة الشرط الجزائي.