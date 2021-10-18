صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد وآرسنال

أفادت تقارير صحفية أن صفقة تبادلية محتملة من المتوقع إبرامها بين ريال مدريد الإسباني وآرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/ يناير القادم.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن آرسنال يريد مبادلة مهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت بالويلزي غاريث بيل نجم ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة "بيل يتوجب عليه تخفيض راتبه من أجل ضمان إتمام هذه الصفقة".

ويقضي بيل صاحب الـ32 عاما، السنة الأخيرة في عقده مع ريال مدريد، وسط تكهنات بإمكانية اعتزاله كرة القدم عقب المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022.

على الجانب الآخر، ينتهي عقد لاكازيت صاحب الـ30 عاما، في صيف 2022، ولا ينوي آرسنال تجديده.

المهاجم الفرنسي سجل 13 هدفا في البريمييرليغ الموسم الماضي، و10 في الموسم الذي سبقه، ومن قبله 13 هدفا، فيما أحرز 14 هدفا في موسمه الأول، إلا أنه لم يضع أي بصمة هذا الموسم.

وكما حال لاكازيت، لم يستفد ريال مدريد من بيل هذا العام، حيث شارك الويلزي في 3 مباريات فقط بإجمالي 193 دقيقة.