ماذا قال مدرب أتلتيكو عن محمد صلاح؟

تطرق مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، دييغو سيميوني، إلى مباراة فريقه المرتقبة أمام ليفربول الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ورأى سيميوني أن "فريق يحتاج لمواجهة إيقاع ليفربول من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف في المؤتمر الصحافي "سنرى كيف ستتطور حالة خيمينيز ويورينتي وكونيا غدا. نتمنى أن يكون الجميع جاهزًا للمشاركة".

وتابع "دعونا لا ننسى أن في المرة الأخيرة التي لعبنا فيها مع ليفربول هنا في دوري أبطال أوروبا، فزنا بالفعل بتلك المباراة قبل أن تبدأ بسبب أجواء جماهيرنا. أود أن يتذكر المشجعون ذلك غدًا".

وواصل "لدينا جلسة تدريبية غدا وسنرى كيف يشعر اللاعبون. تشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول يعيشون فترة رائعة مع إيقاع مختلف، يسعدني رؤية هذه الأندية وهي تلعب وتنفذ الضغط".

وأكمل "نحن بحاجة إلى مضاهاة قوة وإيقاع ليفربول، والبحث عن فرصنا الخاصة وسنرى ما سيحدث غدًا".

وأردف "مطالبات بحصول محمد صلاح على الكرة الذهبية؟ لا يهمني سوى ليفربول. صلاح لاعب استثنائي وكان في مستوى رائع منذ بضع سنوات مع ليفربول ومنتخب بلاده".

وأتم "سواريز لاعب حاسم ومتحمس لمباراة الغد مثل باقي اللاعبين الذين لعبوا مع منتخباتهم الوطنية أو الذين بقوا معنا خلال فترة التوقف الدولي".