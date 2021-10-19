بنزيمة يواجه عقوبة السجن لمدة 5 سنوات!

تطرقت تقارير صحفية إلى أن نجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة، يواجه عقوبة السجن في قضية ابتزاز زميله السابق في منتخب فرنسا، ماتيو فالبوينا.

وكان فالبوينا قد تعرض للابتزاز من مجهولين بشأن شريط فاضح في العام 2015، ونصحه بنزيمة في ذلك الوقت بدفع الأموال للمبتزين.

ومن المقرر أن يعود بنزيمة للمحكمة مجددا بتهمة التواطؤ في محاولة ابتزاز فالبوينا، غدًا الأربعاء، في محكمة فرساي الجنائية.

وحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه إذا ثبتت إدانة بنزيمة في القضية، فإن المهاجم الفرنسي قد يحكم عليه بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة لمدة 3 أيام، وليس معروفًا حتى الآن هل سيحضر بنزيمة في محكمة فرساي.

يذكر أن بنزيمة يتواجد حاليًا مع بعثة ريال مدريد التي تستعد لمواجهة شاختار دونيتسك في أوكرانيا اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.