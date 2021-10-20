برشلونة يحقق فوزه الأول في دوري الأبطال

تخطى برشلونة الإسباني عقبة نظيره دينامو كييف الأوكراني بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح برشلونة اللاعب، جيرارد بيكيه.

وبهذا الفوز حصد برشلونة أول 3 نقاط له في دوري الأبطال وهو يحتل المركز الثالث بترتيب المجموعة الخامسة، في حين تجمد رصيد دينامو كييف عند نقطة واحدة وهو يقبع بالمركز الأخير.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بتهديد من برشلونة، بتسديدة رأسية من دست في الدقيقة 2، مرت أعلى مرمى حارس دينامو كييف.

واستقبل لوك دي يونغ مهاجم برشلونة كرة عرضية من الجانب الأيمن، داخل المنطقة وسدد كرة مرت بجانب القائم، في الدقيقة 18.

وواصل لوك دي يونغ محاولاته بتسديدة أخرى من خارج المنطقة، تصدى لها حارس المرمى، في الدقيقة 21.

وأرسل سيرجينو دست كرة قوية في الدقيقة 35، تصدى لها الحارس ببراعة.

وتقدم برشلونة في النتيجة، بالهدف الأول عبر جيرارد بيكيه، في الدقيقة 36، حيث تلقى كرة عرضية داخل المنطقة من ألبا وسدد بالقدم اليمنى في الشباك.

وسدد بعدها لوك دي يونغ مهاجم برشلونة كرة رأسية مرت أعلى مرمى دينامو كييف في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم البارسا بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد جيورجي حارس مرمى دينامو كييف أن يكلف فريقه الهدف الثاني، حيث قطع منه فاتي مهاجم برشلونة الكرة، لتصل الكرة إلى ديباي الذي أعادها إلى فاتي ليسدد بخلفية مزدوجة لكنها تمر بجوار القائم.

وتلقى كوتينيو كرة عرضية من الطرف الأيمن، وسدد كرة مرت أعلى مرمى دينامو كييف في الدقيقة 71.

وواصل برشلونة سيطرته على مجريات المباراة، بدون أي خطورة تذكر من دينامو كييف الذي لم يسدد أي كرة على مرمى البلوغرانا.