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برشلونة يفقد أحد نجومه في الكلاسيكو

تاريخ النشر: 20/10/2021 - 15:52

برشلونة يفقد أحد نجومه في الكلاسيكو
اللاعب الإسباني بيدري غونزاليس (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة سيفقد أحد نجومه في مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، ضمن أحداث الجولة العاشرة من الليغا.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن المدرب الهولندي، رونالد كومان، استبعد لاعبه بيدري غونزاليس من حساباته في الكلاسيكو، بسبب الإصابة.

وأضافت الصحيفة، أن بيدري لم يشارك حتى الآن في تدريبات برشلونة، ولم يلامس الكرة قبل 4 أيام فقط من المواجهة المرتقبة، ما يزيد من فرص غيابه عن المباراة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن موعد عودة بيدري لتدريبات برشلونة لم يتحدد حتى الآن، في الوقت الذي تسير فيه عملية تعافي اللاعب ببطء.

وأوضحت الصحيفة، أنه حتى لو تمكن بيدري من التعافي واللحاق بتدريبات الفريق يوم الجمعة، فلن يتسرع كومان في الدفع به أمام ريال مدريد، خوفًا من تجدد الإصابة.

وقد يمتد غياب بيدري حتى مباراة رايو فايكانو، يوم الأربعاء المقبل، على أن يعود بداية من مباراة ديبورتيفو ألافيس يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

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#بيدري غونزاليس
#برشلونة
#ريال مدريد
#كلاسيكو

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