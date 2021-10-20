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تطور جديد في مستقبل المصري النني!

تاريخ النشر: 20/10/2021 - 16:02

تطور جديد في مستقبل المصري النني!
اللاعب المصري محمد النني (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن مستقبل النجم المصري، محمد النني، مع فريقه آرسنال الإنجليزي قد يشهد تغيرا في الفترة القادمة.

وحسب صحيفة "فوتو ماك" التركية، فإن النني في طريقه للانتقال إلى صفوف غلطة سراي في شهر كانون الثاني/ يناير القادم.

ولفتت الصحيفة إلى أن عقد النني مع "المدفعجية" سينتهي عقب نهاية الموسم الجاري، علمًا أنه لم يتفاوض حتى الآن لتجديد عقده.

وأكدت أن النني تلقى عرضا من غلطة سراي للحصول على خدماته في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل لتدعيم خط الوسط خاصة في ظل وجود مشاكل فنية في هذا المركز تحديدا يعاني منها الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن مصطفى محمد نجم غلطة سراي المعار من نادي الزمالك تحدث مع النني حول إمكانية رحيله إلى صفوف الفريق التركي خلال تواجدهما بمعسكر منتخب مصر الأخير وأقنعه بهذه الخطوة.

وسبق أن لعب النني معارا في صفوف بشكتاش التركي وظهر بصورة طيبة وعاد إلى آرسنال.

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#آرسنال
#محمد النني
#غلطة سراي

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