صلاح يحطم رقما تاريخيا في دوري الأبطال

حطم نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، رقما تاريخيا جديدا مع فريقه في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول الفوز على نظيره أتلتيكو مدريد بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وسجل صلاح هدفين في اللقاء، أحدهما من ركلة جزاء.

وذكر موقع "ذيس إي أنفيلد" المتخصص بأخبار ليفربول، أن صلاح رفع رصيده مع ليفربول على صعيد دوري أبطال أوروبا إلى 31 هدفا، ليتفوق على قائد الفريق السابق ستيفين جيرارد (30)، ويصبح الفرعون المصري أكثر من سجل بالبطولة الأوروبية في تاريخ ليفربول.

وكان جيرارد، قد سجل 21 هدفا في دوري الأبطال، وأضاف إليها 9 أهداف في الأدوار التمهيدية، 7 منها في الموسم 2005-2006، عندما خاض ليفربول 3 أدوار تمهيدية، بعدما حل خامسا في الدوري الإنجليزي في الموسم السابق.