بوغبا: أظهرنا شخصية كبيرة أمام أتلانتا وكنا بحاجة للنقاط الثلاث

قال لاعب وسط مانشستر يونايتد، بول بوغبا في تصريحات أدلى بها للقناة التلفزيونية للفريق، اليوم الخميس، في معرض تعقيبه على تمكّن فريقه من قلب تأخّره أمام أتلانتا الإيطاليّ بهدفين إلى فوز ثمين، بثلاثة أهداف، مساء أمس الأربعاء: "لقد أظهرنا شخصية كبيرة... شخصية هذا الفريق، هذا النادي".

وأضاف بوغبا اليوم الخميس: "لقد كانت نتيجة جيدة للغاية حتى لو لم نبدأ بشكل جيد، ولكن في النهاية حصلنا على النتيجة والطاقة اللتين أردناهما، يمكنك أن تشعر بالإيمان والطاقة الإيجابية على أرض الملعب".

وتابع: "أستطيع أن أقول إنه كان فوزًا جميلًا، حافظنا على إيماننا بفرصنا، كنا نعلم أننا إذا سجلنا هدفًا واحدًا يمكننا الفوز في هذه المباراة، كما أن الجماهير كانت مجنونة أيضًا. لقد دفعونا حتى النهاية وأظهرنا شخصية الفريق والنادي".

وقال بوغبا: "إنها ثلاث نقاط هائلة. كنا بحاجة لها. لم نبدأ دوري أبطال أوروبا بشكل جيد مع الخسارة أمام يونغ بويز، لكننا حققنا نتيجتين جيدتين للغاية وعلينا الاستمرار''.

يُذكر أن يونايتد يتصدر المجموعة السادسة، قبل مباراة الإياب الشهر المقبل ضد أتالانتا في إيطاليا.