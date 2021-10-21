دوري الأبطال: بايرن ميونخ يسحق بنفيكا برباعية

اكتسح بايرن ميونخ الألماني مضيفه بنفيكا البرتغالي بأربعة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز رباعية بايرن ميونخ كل من اللاعبين ليروي سانيه (هدفان) وإيفرتون (ذاتي) وروبرت ليفاندوفسكي.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى 9 نقاط وهو يتصدر المجموعة الخامسة، في حين تجمد رصيد بنفيكا عند 4 نقاط وهو يحتل المركز الثاني.

مجريات المباراة:

هيمن بايرن على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، لتظهر خطورته سريعا عبر فرصة هدف محقق بعد عرضية من كومان، قابلها ليفاندوفسكي بتسديدة قوية، تصدى لها الحارس فلاتشوديموس ببراعة، قبل أن يحتسب الحكم تسلل على المهاجم البولندي.

وانطلق ليروي ساني بالكرة من الجهة اليسرى حتى اقتحم منطقة جزاء بنفيكا، ليسدد كرة أرضية زاحفة، مرت بجوار القائم.

وعاد كومان لإرسال عرضية متقنة نحو رأس ليفاندوفسكي، الذي وجهها بضربة قوية، لكن براعة حارس بنفيكا حالت دون وصولها الشباك.

وبعد مرور 10 دقائق، بدأ بنفيكا في التقدم نحو منطقة جزاء الضيوف، حيث حاول الوصول لمرمى مانويل نوير بعدة فرصة، لكن المحاولات لم تصل لمرحلة الخطورة.

ونفذ ساني ركلة حرة احتسبها الحكم لصالح البايرن على حدود منطقة الجزاء، لكنه سددها أعلى مرمى أصحاب الأرض.

وكاد كومان أن يباغت بنفيكا بهدف بعدما تلاعب بأحد مدافعيه داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد بقوة نحو المرمى، لكن حارس أصحاب الأرض حول الكرة إلى ركنية.

وأنقذ نوير مرماه ببراعة من فرصة هدف محقق لبنفيكا بعدما توغل نونيز بالكرة داخل منطقة الجزاء وأطلق تصويبة صاروخية، حولها الحارس الألماني إلى ركنية.

وحاول كيميتش تجربة حظه بتسديدة بعيدة المدى، حاول ليفاندوفسكي تحويل اتجاهها، لكنها مرت من أمامه إلى أحضان حارس بنفيكا.

وأرسل بافارد عرضية متقنة نحو كومان، الذي انقض على الكرة ووجهها بضربة رأسية، إلا أنها ذهبت أعلى المرمى.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بـ3 دقائق، قابل ليفاندوفسكي عرضية كومان بلمسة بالكتف إلى داخل الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بعد الاستعانة بتقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد على مهاجم الضيوف.

بداية الشوط الثاني جاءت مشابهة لانطلاقة المباراة، حيث كاد البايرن أن يصطاد شباك بنفيكا بهدف أول بعد تسديدة يسارية قوية أطلقها مولر، لكن القائم ناب عن حارس أصحاب الأرض ومنع الكرة من اختراق الشباك.

وتلاعب كومان مجددا بأحد مدافعي بنفيكا، قبل أن يرسل عرضية أرضية قابلها ساني بتسديدة ردها الحارس، ليوجهها مولر بعدها بلمسة داخل الشباك.

وأفسدت تقنية الفيديو احتفال لاعبي البايرن بعدما استعان بها الحكم وألغى الهدف بداعي التسلل.

وعاد نوير لإنقاذ مرمى البايرن من هدف محقق بتصديه لتصويبة قوية من البديل ديوغو جونشالفيس، لتتحول إلى ركنية.

وحملت الدقيقة 70 الخبر السار للعملاق البافاري بأقدام ساني، الذي نفذ ركلة حرة بتسديدة متقنة استقرت داخل الشباك، مسجلا هدف تقدم الضيوف، قبل أن يضع إيفرتون الكرة بالخطأ في مرمى فريقه بعد 10 دقائق، ليعزز تقدم البايرن بهدف ثان.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بـ8 دقائق، قدم ساني الكرة على طبق من ذهب أمام ليفاندوفسكي، الذي اكتفى بوضعها داخل المرمى الخالي، معززا تقدم الفريق البافاري بهدف ثالث، ليعود بعدها ساني للتوقيع على الثاني له والرابع لفريقه.