دوري الأبطال: كريستيانو يقود مانشستر يونايتد للفوز

فاز مانشستر يونايتد الإنجليزي على ضيفه أتالانتا الإيطالي بثلاثية مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ثلاثية مانشستر يونايتد كل من اللاعبين ماركوس راشفورد وهاري ماغواير وكريستيانو رونالدو، في المقابل سجل ثنائية أتالانتا اللاعبين ماريو باساليتش وميريح ديميرال.

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 6 نقاط وهو يتصدر المجموعة السادسة، في حين تجمد رصيد أتالانتا عند 4 نقاط وهو يحتل المركز الثالث.

مجريات المباراة:

افتتح أتالانتا التسجيل مبكرًا في الدقيقة 15، بعدما أرسل زاباكوستا عرضية أرضية داخل منطقة الـ6 ياردة تجاه باساليتش، الذي سدد مباشرة في شباك دي خيا.

وكاد اليونايتد أن يسجل هدف التعادل سريعًا في الدقيقة 20، بعد توغل من رونالدو في الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء أنهاه بعرضية استقبلها فريد، مسددًا كرة قوية تألق موسو في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وظهر رونالدو من جديد في الدقيقة 26، بعدما سدد كرة أرضية قوية من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، أمسك بها موسو بسهولة.

وصعق أتالانتا أصحاب الأرض بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 29، بعدما ارتقى ديميرال لعرضية من ركلة ركنية، مسددًا رأسية قوية فشل دي خيا في التصدي لها.

وعاد أتالانتا لتشكيل الخطورة من جديد في الدقيقة 42، بتسديدة أرضية من مورييل من خارج منطقة الجزاء، أمسك بها دي خيا.

وأهدر اليونايتد فرصة محققة لتقليص الفارق، بعدما تلقى فريد بينية من فيرنانديز داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 45، ليسدد كرة مقوسة مرت بقليل إلى جوار القائم.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، أرسل برونو بينية من قبل وسط الملعب، أخطأ ديميرال في إبعادها، لتصل إلى راشفورد الذي انفرد بموسو وسدد كرة قوية اصطدمت بالعارضة، لينتهي الشوط الأول بعدها بتقدم أتالانتا بهدفين دون رد.

وكاد اليونايتد أن يسجل الهدف الأول مبكرًا في الشوط الثاني في الدقيقة 47، بعدما أرسل فيرنانديز تمريرة لرونالدو الذي انفرد بدوره بموسو مسددًا كرة قوية تألق الحارس في التصدي لها، وتابعها راشفورد مسددًا إلى جوار القائم.

ونجح اليونايتد في تقليص الفارق في الدقيقة 53، بعدما أرسل فيرنانديز بينية سحرية بخارج القدم تجاه راشفورد، الذي انفرد بموسو وسدد كرة أرضية سكنت الشباك.

واستفاق اليونايتد وكاد أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 58، بعدما أرسل جرينوود عرضية من الجانب الأيمن، تابعها ماكتوميناي بتسديدة مباشرة من داخل المنطقة اصطمت بالقائم.

وواصل اليونايتد زحفه تجاه مرمى أتالانتا، بعدا مرر فيرنانديز الكرة إلى رونالدو داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 63، ليسدد البرتغالي كرة أرضية تصدى لها موسو بنجاح.

وفي ظهور هجومي نادر لأتالانتا في الدقيقة 71، تلاعب زاباتا بليندلوف وانفرد بدي خيا، مسددًا كرة قوية تألق الإسباني في التصدي لها، وتابعها مالينوفسكي بتسديدة قوية أخرى من على حدود المنطقة، تصدى لها أيضًا دي خيا.

وسجل ماغواير التعادل لليونايتد في الدقيقة 75، بعدما تابع عرضية من فيرنانديز، مسددًا كرة أرضية من داخل المنطقة سكنت الشباك.

وبحث اليونايتد عن الانتصار بعدما مرر رونالدو الكرة إلى فيرنانديز داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 79، ليسدد الأخير كرة تألق موسو في التصدي لها.

وأتم اليونايتد العودة المميزة بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 82، بعدما ارتقى رونالدو لعرضية من شاو، مسددًا رأسية قوية سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة (3-2).