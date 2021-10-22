برشلونة يفاجئ ريال مدريد!

ذكرت تقارير صحفية أن إدارة برشلونة الإسباني تسعى للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي في "حديقة الأمراء" عقب نهاية الموسم الجاري، إذ يمكنه الانتقال لأي فريق بشكل مجاني إذا لم يجدد عقده الحالي.

وقالت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، إن إدارة البارسا تنوي رفع سقف الرواتب في الموسم المقبل، وتفكر في إبرام صفقة ثقيلة رغم الأوضاع المالية المعقدة التي يعيشها النادي.

وأشارت الصحيفة الكاتالونية إلى أن مسؤولي البارسا يرون أنه بإمكانهم إبرام صفقة قوية بالتعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان صاحب الـ22 عامًا.

وأضافت "إدارة برشلونة كلفت وكيل الأعمال الشهير بيني زهافي بمهمة إقناع مبابي، مثلما دفع نيمار لكسر شرطه الجزائي للانتقال إلى سان جيرمان".

وأكدت صحيفة "سبورت" أن مهمة البارسا تبدو صعبة لأكثر من سبب منها الوضع الاقتصادي، وتلقي اللاعب الفرنسي عرضا من ريال مدريد.

إلا أن برشلونة يبدو على استعداد لإغراء كيليان مبابي بمكافأة توقيع ضخمة قيمتها 90 مليون يورو، مقابل 50 مليون يورو قدمها النادي الملكي.

كما سيتم منح مبابي راتب سنوي يتخطى 17 مليون يورو، وهو مبلغ لن يصل إليه ريال مدريد رغم أن وضعه الاقتصادي أفضل كثيرا من غريمه الكتالوني.

وأتمت الصحيفة "مبابي كان على وشك الانتقال إلى برشلونة في صيف 2017 مقابل 120 مليون يورو إضافة إلى 30 مليون يورو حوافز، إلا أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي السابق فضل التعاقد مع عثمان ديمبلي".