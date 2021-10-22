محمد صلاح يبلغ ليفربول بشأن مصيره!

أعلن النجم المصري، محمد صلاح، الجمعة أنه أعلم فريقه ليفربول الإنجليزي بأنه يرغب في البقاء معه حتّى نهاية مسيرته، إلاّ أن "الفرعون" أصر على أنّ نجاح مفاوضات تمديد عقده مع النادي "لا تعتمد عليّ".

وينتهي عقد صلاح الحالي مع ناديه في عام 2023 حيث يحاول ليفربول إبرام صفقة جديدة طويلة الأمد.

غير أن رغبة الطرفين لم تُترجم حتّى الآن على الورق من خلال تمديد عقد اللاعب البالغ 29 عاما، حيث تفيد تقارير أن المهاجم المصري يرغب بالحصول على راتب أعلى مما يتقاضاه حاليا ليصبح من بين الأعلى في البريمييرليغ.

وأثار ذلك المخاوف برحيل صلاح عن ملعب "أنفيلد" في نهاية المطاف، خصوصا بعدما غازل الهداف المصري ريال مدريد الإسباني العام الماضي بالقول إنه فريق كبير "ومن يدري ما سيحدث في المستقبل".

لكن عشية المواجهة المرتقبة بين ليفربول وغريمه اللدود مانشستر يونايتد في قمة مباريات المرحلة التاسعة من الدوري الممتاز الأحد، وضع صلاح الكرة في ملعب ناديه حيث قال إنه سيبقى إلى الأبد إذا أتيحت له الفرصة.

وأفاد صلاح قناة "سكاي سبورتس" الجمعة إن "الأمر لا يعتمد عليّ، لكن إذا سألتني فأنا سأحب البقاء حتى آخر يوم في مسيرتي الكروية".

وتابع "لكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك، الأمر ليس بين يديّ. بل يعتمد على ما يريده النادي. ولا يعتمد عليّ".

وأردف "في الوقت الحالي، لا أستطيع أن أرى نفسي ألعب مع فريق آخر بمواجهة ليفربول، وهذا سيجعلني حزينًا والأمر صعب. لا أريد التحدث عن ذلك، لكنه سيجعلني حزينًا وفي الوقت الحالي لا أرى نفسي ألعب ضد ليفربول، لكن دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل".

ويمرّ صلاح بفترة رائعة بإدارة مدربه الالماني يورغن كلوب، حيث سجل 12 هدفًا في 11 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم.

كما دخل التاريخ من أوسع أبوابه بعدما ساهم بثنائيته بفوز فريقه على أتلتيكو مدريد الإسباني 3-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ليصبح "الفرعون" أوّل لاعب في ليفربول يسجل في تسع مباريات متتالية في جميع المسابقات، بعدما كان الأسرع الذي يسجل 100 هدف بقميص "الريدز" عندما حقق ذلك في أيلول/ سبتمبر الماضي.

كما عادل صلاح رقم العاجي ديدييه دروغبا كأكثر لاعب إفريقي تسجيلا في الدوري الإنجليزي مع 104 أهداف، وذلك عقب تسجيله الهدف الرابع من خماسية فريقه أمام واتفورد في المرحلة الثامنة هذا الموسم.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري برصيد 18 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة عن المتصدر تشلسي الذي يستقبل نوريتش سيتي السبت.