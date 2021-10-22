  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مدرب ليفربول: صلاح أفضل من كريستيانو بهذا الأمر!

تاريخ النشر: 22/10/2021 - 18:17

مدرب ليفربول: صلاح أفضل من كريستيانو بهذا الأمر!
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

تطرق مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، إلى المقارنة بين نجمه المصري، محمد صلاح، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذكر كلوب في مؤتمر صحافي "ما الداعي للمقارنة بين صلاح ورونالدو؟"، مضيفا "كلاهما من الطراز العالمي".

وتابع المدرب الألماني "يمكن القول إن القدم اليسرى لصلاح أفضل من رونالدو، بينما يتفوق كريستيانو بقدمه اليمنى وفي الألعاب الهوائية".

وواصل "الثنائي يتساوى في جانب السرعة، وكذلك فيما يتعلق بالتعطش لتسجيل الأهداف".

واستدرك في ختام تصريحاته عن هذا الشأن "لكن آسف، لست مهتما بالمقارنة بينهما".

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 7 أهداف متساويا مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، بينما سجل النجم البرتغالي 3 أهداف للشياطين الحمر.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع ليفربول يوم الأحد المقبل على ملعب "أولد ترافورد"، في قمة منافسات الجولة التاسعة من البريمييرليغ.

بودكاست عرب 48

#ليفربول
#محمد صلاح
#كريستيانو رونالدو
#مانشستر يونايتد
#يورغن كلوب

حوارات

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

برشلونة يفاجئ ريال مدريد!
برشلونة يفاجئ ريال مدريد!

2021-10-22

هالاند يصعب مهمة الرحيل على نفسه!
هالاند يصعب مهمة الرحيل على نفسه!

2021-10-22

بايرن ميونخ يسعى لحسم صفقة هجومية
بايرن ميونخ يسعى لحسم صفقة هجومية

2021-10-22

الأكثر قراءة

محمد بكري: قاطعت مهرجان الجونة احتجاجا على مهازل إهانة الفلسطيني

محمد بكري: قاطعت مهرجان الجونة احتجاجا على مهازل إهانة الفلسطيني

2021-10-21
تحليل: مهاجمة قاعدة التنف بسورية رسالة إيرانية لإسرائيل

تحليل: مهاجمة قاعدة التنف بسورية رسالة إيرانية لإسرائيل

2021-10-21
بينيت يقرّ سياسة جديدة: هؤلاء من سيسمح لهم بدخول البلاد

بينيت يقرّ سياسة جديدة: هؤلاء من سيسمح لهم بدخول البلاد

2021-10-21
الأردن يحظر تحضير وكالات دورية لبيع الأراضي بالضفة والقدس

الأردن يحظر تحضير وكالات دورية لبيع الأراضي بالضفة والقدس

2021-10-21
تقرير: المخابرات التركيّة تفكك شبكة للموساد عملت ضدّ فلسطينيين

تقرير: المخابرات التركيّة تفكك شبكة للموساد عملت ضدّ فلسطينيين

2021-10-21