هازارد في طريقه للرحيل عن ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية أن نجم ريال مدريد، البلجيكي إيدين هازارد، في طريقه للرحيل والعودة إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي في الفترة القادمة.

ووفقا لصحيفة "الناسيونال"، فإن هازارد يمكن أن يغادر ريال مدريد ويعود إلى تشيلسي في الصيف المقبل، في ظل عدم اقتناع النادي الإسباني بقدرته على حمل القميص الملكي.

وأضافت أن هازارد الذي عذبته الإصابات في العامين الماضيين، لم يتمكن حتى الآن من إثبات جدارته في إسبانيا، مشيرة إلى أن سوق الانتقالات يمكن أن يُفتح أمامه.

ولفتت الصحيفة إلى أن هازارد مرتبط بالعودة إلى تشيلسي، مؤكدة أن البلوز سيرحبون بكل سرور بعودة اللاعب الذي تألق بشدة وأصبح نجمًا بين صفوفهم.

جدير بالذكر أن هازارد شارك في 8 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بمجموع دقائق بلغ "382 دقيقة"، لم يسجل فيهم أي هدف حتى الآن بينما قدم تمريرة واحدة حاسمة.