هالاند يصعب مهمة الرحيل على نفسه!

أفادت تقارير صحفية أن نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، قام بتعقيد مسألة رحيله عن صفوف فريقه نحو وجهة جديدة.

وتطرقت عدة تقارير حول إمكانية رحيله في نهاية الموسم الجاري، في ظل وجود شرط جزائي يمنحه فرصة الرحيل مقابل 75 مليون يورو بحلول صيف 2022.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن هالاند يرغب في الحصول على راتب مرتفع يزيد عن 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا عند الانتقال لفريق جديد.

ويعني ذلك أن الفريق الذي يريد ضم هالاند الصيف القادم، سيتحتم عليه توفير 30 مليون جنيه إسترليني سنويًا، لمنحها إلى اللاعب الشاب.

ومن المتوقع أن يحصر هذا الشرط، السباق بين أندية محددة قادرة على تلبية طلبات هالاند، على رأسها ريال مدريد، تشيلسي، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وبات هالاند هدفًا رئيسيًا لعمالقة أوروبا مؤخرًا، نظرا لتألقه مع أسود الفيستفيال في آخر موسمين، وهو ما توجه بفوزه بجائزة هداف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي برصيد 10 أهداف.