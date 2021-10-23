تشيلسي يمطر شباك نوريتش سيتي بسبعة أهداف

حقق تشيلسي فوزا ساحقا على ضيفه نوريتش سيتي بسبعة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز أهداف تشيلسي كل من اللاعبين ماسون مونت (هاتريك)، كالوم هودسون أودوي، رييس جاميس، بينجامين تشايلويل وماكس أرون (ذاتي).

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 22 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد نوريتش سيتي عند نقطتين وهو يقبع بالمركز الأخير.

مجريات المباراة:

افتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة الثامنة، عندما شتت دفاع نوريتش الكرة لتصل إلى جورجينيو الذي مرر إلى مونت، فسدد الأخير من خارج منطقة الجزاء كرة منخفضة على يمين الحارس الهولندي رود كرول.

وواصل تشيلسي ضغطه، ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 18، عندما قدم كوفاسيتش تمريرة من الطراز العالمي إلى هودسون أودوي الذي انفرد بالحارس ليضع الكرة في المرمى نحو القائم البعيد.

وبدت المباراة وكأنها من طرف واحد، في ظل محاولات خجولة من نوريتش للتقدم للأمام، ورفع هودسون أودوي عرضية، قابلها مونت برأسه في مكان وقوف الحارس كرول بالدقيقة 31.

وترجم تشيلسي أفضليته مع مرور الوقت إلى هدف ثالث في الدقيقة 42، عندما مرر مونت كرة بينية لحق بها جيمس ورفعها من فوق جسد الحارس.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، مرر جيمس الكرة إلى مونت الذي سددها أعلى من اللازم، لينتهي الشوط بثلاثية نظيفة لتشيلسي.

وبدأ تشيلسي الشوط الثاني من حيث أنهى الأول، ففي الدقيقة 57، عندما وضع كوفاسيتش الكرة أمام تشيلويل في الناحية اليسرى، فأطلق الأخير تسديدة زاحفة نحو القائم البعيد لمرمى نوريتش.

وتمكن تشيلسي من إضافة الهدف الخامس في الدقيقة 62، عندما وصلت الكرة إلى هودسون أودوي في الناحية اليسرى، فسددها الأخير لترتد من الظهير أرونز وتمر تحت جسد الحارس كرول إلى داخل الشباك.

ولعب نوريتش ناقص الصفوف منذ الدقيقة 65، بعد حصول جيبسون على البطاقة الصفراء الثانية، ودخل حكيم زياش وروس باركلي إلى تشكيلة تشيلسي مكان هودسون أودوي وباركلي.

وجرب زياش حظه بتسديدة مقوسة مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 78، وحرم كرول البديل روبن لوفتوس تشيك من وضع اسمه على لائحة هدافي اللقاء بتصد مميز بعدها بدقيقة واحدة.

عاد كرول ليمنع هدفا محققا من زياش في الدقيقة 80، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء، نفذها مونت في المرة الأولى ليتصدى لها كرول، قبل أن يقرر الحكم إعادتها لتحرك الحارس عن خط المرمى قبل تنفيذها، فنجح مونت في محاولته الثانية بالدقيقة 85.

وفي الوقت بدل الضائع، انطلق لوفتوس تشيك بالكرة من الناحية اليمنى، ليواجه الحارس قبل أن يختار التمرير إلى مونت الذي أكمل الكرة في الشباك، ومعها ثلاثيته في اللقاء.