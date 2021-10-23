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نجم في البريمييرليغ يتعرض لسطو مسلح في منزله

تاريخ النشر: 23/10/2021 - 09:15

نجم في البريمييرليغ يتعرض لسطو مسلح في منزله
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن لصوصا مسلحين اقتحموا منزل أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، وأقدموا على تقييده برفقة شريكته.

وحسب صحيفة "ذا صن"، فإن اللاعب الذي لم يتم الكشف عن اسمه كان في المنزل الذي تقدر قيمته بـ1.5 مليون جنيه إسترليني، عندما اقتحمه اللصوص.

وتابعت الصحيفة أن اللصوص كانوا يعتقدون أن اللاعب ليس متواجدا في المنزل، بسبب انضمامه لمنتخب بلاده في فترة التوقف الدولي، لكنه عاد مبكرا من معسكر الفريق.

وبينما كان يشاهد زملاءه في منتخب بلاده على شاشة التلفزيون، اقتحم 4 رجال المنزل عبر باب زجاجي، فيما كانت شريكته متواجدة برفقته، وتم الإمساك بهما وتقييدهما قبل سرقة المنزل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من اللاعب "إنه أسوأ كابوس للجميع. لقد كان شجاعًا جدًا وبذل قصارى جهده، لكنه كان أقل عددًا وكانوا عدوانيين جدًا".

وسلب اللصوص الساعات والمجوهرات والأدوات الكهربائية.

وتسببت السرقة بإحداث صدمة في النادي الذي ينتمي إليه اللاعب، وأضاف المصدر "يعيش اللاعب حياة هادئة للغاية خارج الملعب، لذلك صُدم من استهدافه. إنه لا يستعرض ثروته ويستمتع بكونه طبيعيًا قدر الإمكان".

ونقلت "ذا صن" عن الشرطة البريطانية قولها "تم الدخول عنوة إلى العقار وسرقة المجوهرات، إلى جانب أدوات منزلية أخرى. الاستفسارات جارية".

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#الدوري الإنجليزي
#سطو مسلح
#البريمييرليغ

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