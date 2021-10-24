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لماذا رفض يوفنتوس ضم صلاح ودي بروين؟

تاريخ النشر: 24/10/2021 - 16:49

لماذا رفض يوفنتوس ضم صلاح ودي بروين؟
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن المدير الرياضي ليوفنتوس الإيطالي، فيدريكو تشيروبيني، عن سبب رفض فريقه ضم نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، ونجم مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين، في وقت سابق.

وحسب ما نقلته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن تشيروبيني أراد التعاقد مع صلاح ودي بروين في 2013، لكن إدارة النادي رفضت الصفقتين.

وكان المصري محمد صلاح يلعب مع بازل السويسري في ذلك الوقت، بينما يدافع البلجيكي كيفين دي بروين عن ألوان فيردر بريمن الألماني.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن تشيروبيني كان يعمل في ذلك الوقت كشافًا للاعبين الشباب في جميع أنحاء أوروبا لصالح يوفنتوس.

وأوضحت أن تشيروبيني اقترح صلاح ودي بروين على جوسيبي ماروتا المدير التنفيذي لليوفي في ذلك الوقت، لكن إدارة السيدة العجوز رفضت بسبب رغبتها في الاستثمار بلاعبين يتمتعون بخبرة أكبر.

وكان دي بروين يبلغ 22 عامًا وصلاح 21 عامًا في ذلك الوقت، حيث انضم الأخير إلى تشيلسي في كانون الثانى/ يناير 2014، قبل أن ينتقل إلى فيورنتينا وروما.

أما البلجيكي كيفين دي بروين، فقد وقع مع مانشستر سيتي في صيف 2015 في صفقة قيمتها 76 مليون يورو.

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#يوفنتوس
#محمد صلاح
#كيفين دي بروين

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