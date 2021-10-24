ميلان يخطط لحل أزمة كبيرة في الشتاء

ذكرت تقارير صحفية أن فريق آيه سي ميلان الإيطالي يستهدف ضم لاعب وسط جديد في فترة الانتقالات الشتوية، من أجل سد أزمة متوقعة في كانون الثاني/ يناير القادم.

وحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ميلان سيصبح في ورطة كبيرة خلال الشتاء المقبل، لأنه سيخسر إسماعيل بن ناصر وفرانك كيسيه لمشاركتهما مع الجزائر وكوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية.

وذكر الموقع الإيطالي أن بن ناصر يحمل ميلان على كتفيه مؤخرًا، بعد أن قاد الفريق لفوز صعب على بولونيا بنتيجة (4-2)، أمس السبت، في الجولة التاسعة من الدوري.

وظل ميلان متعادلًا بنتيجة (2-2) حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، قبل أن يحرز بن ناصر الهدف الثالث من تسديدة صاروخية، ثم صنع الرابع لزميله زلاتان إبراهيموفيتش.

وأشار "كالتشيو ميركاتو" إلى أن مسؤولي ميلان يخططون للتعاقد مع الفرنسي بوبكار كامارا، لاعب وسط مارسيليا، في الميركاتو الشتوي المقبل، للحفاظ على قوة الفريق أثناء غياب بن ناصر وكيسي.

ويتميز الفرنسي بوبكار كامارا بسن صغير (21 عامًا)، كما أن عقده ينتهي مع مارسيليا في الصيف المقبل، ما يعني أنها صفقة مثالية لسياسة ميلان في الميركاتو.