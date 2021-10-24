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وكيل صلاح يثير الجدل بتغريدة غريبة!

تاريخ النشر: 24/10/2021 - 09:15

وكيل صلاح يثير الجدل بتغريدة غريبة!
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

قام رامي عباس وكيل النجم المصري، محمد صلاح، بنشر تغريدة غريبة أثارت الجدل حول مهاجم ليفربول الإنجليزي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد بين ليفربول وصلاح في صيف 2023، علمًا أن هناك محادثات تدور في الفترة الأخيرة حول إمكانية التجديد بين الطرفين.

وجاء في تغريدة لعباس على "تويتر" أن "بعض الأشخاص ينتظرون في طابور في أجواء باردة، من أجل السماح لهم للدخول إلى المتجر ودفع آلاف الجنيهات من أجل شراء حقيبة".

وترددت أنباء عن رغبة صلاح في الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، من أجل تجديد عقده في آنفيلد.

كان صلاح قد علق خلال الساعات الماضية على مسألة تجديد عقده، وقال "أود البقاء مع ليفربول حتى اليوم الأخير في مسيرتي الكروية، لكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك، الأمر ليس بيدي".

وأضاف "يعتمد الأمر على ما يريده النادي، وليس علي، في الوقت الحالي لا أستطيع أن أرى نفسي ألعب ضد ليفربول على الإطلاق، سيصيبني هذا بالحزن".

ويتصدر صلاح قائمة هدافي البريمييرليغ برصيد 7 أهداف، متساويًا مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

ويحل ليفربول ضيفًا على مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن لقاءات الجولة التاسعة للبريمييرليغ.

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#رامي عباس
#ليفربول
#محمد صلاح

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