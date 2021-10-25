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برشلونة يتلقى ضربة جديدة بعد الكلاسيكو

تاريخ النشر: 25/10/2021 - 16:50

برشلونة يتلقى ضربة جديدة بعد الكلاسيكو
اللاعب الإسباني بيدري (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة تلقى ضربة جديدة بعد خسارة مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة العاشرة من الليغا.

وحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن لاعب برشلونة، بيدري، واجه مشكلة خلال برنامج تعافيه من الإصابة، وقد يستمر غيابه لفترة أطول.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيدري شعر بآلام في عضلات الفخذ اليسرى خلال التدريبات، أمس الأحد، وسيخضع اليوم لأشعة الرنين المغناطيسي للتعرف على حجم المشكلة.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة في انتظار نتيجة الرنين، لمعرفة البرنامج الجديد لتعافي بيدري من الإصابة، لكن اللاعب سيغيب على الأقل عن مباراة الأربعاء ضد رايو فاليكانو في مدريد، ومواجهة السبت المقبل ضد ألافيس على "كامب نو".

وكان بيدري جدد عقده مؤخرًا مع النادي الكتالوني حتى صيف 2026.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 15 نقطة.

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#برشلونة
#بيدري
#ريال مدريد
#كلاسيكو
#الدوري الإسباني

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