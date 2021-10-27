بايرن وليفربول يتنافسان على ضم نجم ليستر سيتي

ذكرت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي بصدد التنافس على ضم أحد نجوم ليستر سيتي الذي يقدم عروضا رائعة في الآونة الأخيرة.

ووفقا لشبكة "ESPN" العالمية، فإن ليفربول وبايرن ميونخ، يبحثان عن لاعب وسط بمواصفات معينة، وهو ما وجداه في البلجيكي يوري تيليمانس.

وينتهي تعاقد تيليمانس مع ليستر سيتي، بنهاية الموسم المقبل، ويرغب اللاعب في الانتقال لمحطة أكبر عقب نهاية هذا الموسم.

يأتي ذلك رغم تصريحات رودغرز، التي أكد خلالها عدم وجود نيه لدى ناديه للتخلي عن خدمات النجم البلجيكي.

وأوضح التقرير، أن ليفربول افتقد للاعب القادر على الربط بين الوسط والهجوم، وذلك بعد رحيل الهولندي جورجينيو فينالدوم إلى باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

نفس الأمر بالنسبة لبايرن ميونخ، الذي يرغب في ضم لاعبين وسط بطابع هجومي، مع اقتراب رحيل مارك روكا، ووجود الثنائي ليون غوريتسكا وكورينتين توليسو فقط.

ويعد تيليمانس أحد أبرز لاعبي الوسط في الدوري الإنجليزي، منذ انتقاله لليستر، قادمًا موناكو، لما يتميز به من إمكانات هجومية ودفاعية كبيرة.