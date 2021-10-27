  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

بايرن وليفربول يتنافسان على ضم نجم ليستر سيتي

تاريخ النشر: 27/10/2021 - 17:02

بايرن وليفربول يتنافسان على ضم نجم ليستر سيتي
النجم البلجيكي يوري تيليمانس (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي بصدد التنافس على ضم أحد نجوم ليستر سيتي الذي يقدم عروضا رائعة في الآونة الأخيرة.

ووفقا لشبكة "ESPN" العالمية، فإن ليفربول وبايرن ميونخ، يبحثان عن لاعب وسط بمواصفات معينة، وهو ما وجداه في البلجيكي يوري تيليمانس.

وينتهي تعاقد تيليمانس مع ليستر سيتي، بنهاية الموسم المقبل، ويرغب اللاعب في الانتقال لمحطة أكبر عقب نهاية هذا الموسم.

يأتي ذلك رغم تصريحات رودغرز، التي أكد خلالها عدم وجود نيه لدى ناديه للتخلي عن خدمات النجم البلجيكي.

وأوضح التقرير، أن ليفربول افتقد للاعب القادر على الربط بين الوسط والهجوم، وذلك بعد رحيل الهولندي جورجينيو فينالدوم إلى باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

نفس الأمر بالنسبة لبايرن ميونخ، الذي يرغب في ضم لاعبين وسط بطابع هجومي، مع اقتراب رحيل مارك روكا، ووجود الثنائي ليون غوريتسكا وكورينتين توليسو فقط.

ويعد تيليمانس أحد أبرز لاعبي الوسط في الدوري الإنجليزي، منذ انتقاله لليستر، قادمًا موناكو، لما يتميز به من إمكانات هجومية ودفاعية كبيرة.

بودكاست عرب 48

#بايرن ميونخ
#يوري تيليمانس
#ليفربول
#ليستر سيتي

حوارات

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هل ينتقل صلاح لمزاملة ميسي ونيمار؟
هل ينتقل صلاح لمزاملة ميسي ونيمار؟

2021-10-27

هالاند يضع دورتموند في مأزق!
هالاند يضع دورتموند في مأزق!

2021-10-27

مستقبل صلاح: مفاوضات مع ليفربول وريال مدريد يترقب
مستقبل صلاح: مفاوضات مع ليفربول وريال مدريد يترقب

2021-10-27

الأكثر قراءة

السودان: 5 قتلى و140 جريحا بنيران قوات المجلس العسكريّ ومُطالبة باجتماع مجلس الأمن

السودان: 5 قتلى و140 جريحا بنيران قوات المجلس العسكريّ ومُطالبة باجتماع مجلس الأمن

2021-10-26
تقرير: طائرة إسرائيلية تحط في الرياض بعد مكوثها في عمّان

تقرير: طائرة إسرائيلية تحط في الرياض بعد مكوثها في عمّان

2021-10-26
أكثر من 40 محلا تجاريا مهددا بالإخلاء في الطيبة وقلنسوة

أكثر من 40 محلا تجاريا مهددا بالإخلاء في الطيبة وقلنسوة

2021-10-26
تقرير: قراصنة إيرانيون ينشرون تفاصيل مئات الجنود الإسرائيليين

تقرير: قراصنة إيرانيون ينشرون تفاصيل مئات الجنود الإسرائيليين

2021-10-26
تأجيل مراسم التطبيع بين إسرائيل والسودان بسبب الانقلاب

تأجيل مراسم التطبيع بين إسرائيل والسودان بسبب الانقلاب

2021-10-26