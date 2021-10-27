هل ينتقل صلاح لمزاملة ميسي ونيمار؟

أفادت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات النجم المصري، محمد صلاح، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي في نهاية الموسم القادم، حيث لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول التجديد حتى الآن.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم سان جيرمان، سيرحل بنهاية الموسم الجاري، في ظل رفضه تجديد عقده.

وأضاف الموقع أن النادي الباريسي وضع عددًا من الأسماء لضم أحدها في حالة إصرار مبابي على الرحيل وعدم التجديد.

وأشار إلى سان جيرمان يفكر في روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)، دوسان فلاهوفيتش (فيورنتينا) وكريم أديمي (ريد بول سالزبورغ).

ومع ذلك، وعلى الرغم من إمكانية ضم واحد من تلك الأسماء، إلا أن إدارة سان جيرمان تضع محمد صلاح على رأس هذه القائمة، وتنتظر ما ستسفر عنه مفاوضات التجديد مع ليفربول.

ويرغب صلاح في الحصول على ما يقارب من 450 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو مبلغ كبير قد يرفض ليفربول دفعه مع اقتراب اللاعب المصري من الـ30 عاما.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الساعات الماضية، تفيد باهتمام ريال مدريد أيضًا بخدمات الفرعون المصري، ولكن دون تحرك حتى الآن.