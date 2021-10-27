  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

هل ينتقل صلاح لمزاملة ميسي ونيمار؟

تاريخ النشر: 27/10/2021 - 16:39

هل ينتقل صلاح لمزاملة ميسي ونيمار؟
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات النجم المصري، محمد صلاح، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي في نهاية الموسم القادم، حيث لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول التجديد حتى الآن.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم سان جيرمان، سيرحل بنهاية الموسم الجاري، في ظل رفضه تجديد عقده.

وأضاف الموقع أن النادي الباريسي وضع عددًا من الأسماء لضم أحدها في حالة إصرار مبابي على الرحيل وعدم التجديد.

وأشار إلى سان جيرمان يفكر في روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)، دوسان فلاهوفيتش (فيورنتينا) وكريم أديمي (ريد بول سالزبورغ).

ومع ذلك، وعلى الرغم من إمكانية ضم واحد من تلك الأسماء، إلا أن إدارة سان جيرمان تضع محمد صلاح على رأس هذه القائمة، وتنتظر ما ستسفر عنه مفاوضات التجديد مع ليفربول.

ويرغب صلاح في الحصول على ما يقارب من 450 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو مبلغ كبير قد يرفض ليفربول دفعه مع اقتراب اللاعب المصري من الـ30 عاما.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الساعات الماضية، تفيد باهتمام ريال مدريد أيضًا بخدمات الفرعون المصري، ولكن دون تحرك حتى الآن.

بودكاست عرب 48

#باريس سان جيرمان
#محمد صلاح
#ريال مدريد
#ليفربول
#كيليان مبابي

حوارات

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بايرن وليفربول يتنافسان على ضم نجم ليستر سيتي
بايرن وليفربول يتنافسان على ضم نجم ليستر سيتي

2021-10-27

هالاند يضع دورتموند في مأزق!
هالاند يضع دورتموند في مأزق!

2021-10-27

مستقبل صلاح: مفاوضات مع ليفربول وريال مدريد يترقب
مستقبل صلاح: مفاوضات مع ليفربول وريال مدريد يترقب

2021-10-27

الأكثر قراءة

السودان: 5 قتلى و140 جريحا بنيران قوات المجلس العسكريّ ومُطالبة باجتماع مجلس الأمن

السودان: 5 قتلى و140 جريحا بنيران قوات المجلس العسكريّ ومُطالبة باجتماع مجلس الأمن

2021-10-26
تقرير: طائرة إسرائيلية تحط في الرياض بعد مكوثها في عمّان

تقرير: طائرة إسرائيلية تحط في الرياض بعد مكوثها في عمّان

2021-10-26
أكثر من 40 محلا تجاريا مهددا بالإخلاء في الطيبة وقلنسوة

أكثر من 40 محلا تجاريا مهددا بالإخلاء في الطيبة وقلنسوة

2021-10-26
تقرير: قراصنة إيرانيون ينشرون تفاصيل مئات الجنود الإسرائيليين

تقرير: قراصنة إيرانيون ينشرون تفاصيل مئات الجنود الإسرائيليين

2021-10-26
تأجيل مراسم التطبيع بين إسرائيل والسودان بسبب الانقلاب

تأجيل مراسم التطبيع بين إسرائيل والسودان بسبب الانقلاب

2021-10-26