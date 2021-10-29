إنتر ميلان يفتح الباب أمام رحيل إريكسن

أفادت تقارير صحفية أن إنتر ميلان الإيطالي بصدد الاستغناء عن خدمات نجمه، الدانماركي كريستيان إريكسن، وذلك بسبب عدم قدرته على الاعتماد عليه في الفترة القادمة.

وجاء في بيان للفريق أن الإنتر يرغب في فتح الباب أمام مغادرة إريكسن، نظرا لمنعه من المشاركة هذا الموسم، من قبل السلطات الطبية الإيطالية.

ويأتي هذا المنع بسبب حالة اللاعب الصحية، منذ سقوطه المفاجئ خلال مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا، في بطولة يورو 2020.

واضطر لاعب توتنهام السابق للخضوع لعملية، تم خلالها زرع جهاز إزالة رجفان القلب، بعدما كان مهددا بمفارقة الحياة.

وأشار الإنتر، في بيانه، إلى إتاحة الفرصة أمام لاعبه للبحث عن ناد في بلد آخر، يسمح له بمواصلة ممارسة كرة القدم، نظرا لاستحالة تحقق ذلك داخل إيطاليا حتى نهاية موسم 2021-2022، موضحا: "يمكن النظر في إمكانية بيع اللاعب لفريق أجنبي، يتمكن معه من اللعب مجددا".