  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

إنتر ميلان يفتح الباب أمام رحيل إريكسن

تاريخ النشر: 29/10/2021 - 10:10

إنتر ميلان يفتح الباب أمام رحيل إريكسن
النجم الدانماركي كريستيان إريكسن (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن إنتر ميلان الإيطالي بصدد الاستغناء عن خدمات نجمه، الدانماركي كريستيان إريكسن، وذلك بسبب عدم قدرته على الاعتماد عليه في الفترة القادمة.

وجاء في بيان للفريق أن الإنتر يرغب في فتح الباب أمام مغادرة إريكسن، نظرا لمنعه من المشاركة هذا الموسم، من قبل السلطات الطبية الإيطالية.

ويأتي هذا المنع بسبب حالة اللاعب الصحية، منذ سقوطه المفاجئ خلال مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا، في بطولة يورو 2020.

واضطر لاعب توتنهام السابق للخضوع لعملية، تم خلالها زرع جهاز إزالة رجفان القلب، بعدما كان مهددا بمفارقة الحياة.

وأشار الإنتر، في بيانه، إلى إتاحة الفرصة أمام لاعبه للبحث عن ناد في بلد آخر، يسمح له بمواصلة ممارسة كرة القدم، نظرا لاستحالة تحقق ذلك داخل إيطاليا حتى نهاية موسم 2021-2022، موضحا: "يمكن النظر في إمكانية بيع اللاعب لفريق أجنبي، يتمكن معه من اللعب مجددا".

بودكاست عرب 48

#إنتر ميلان
#كريستيان إريكسن

حوارات

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ما موقف ليفربول من شرط محمد صلاح؟
ما موقف ليفربول من شرط محمد صلاح؟

2021-10-29

صلاح يشترط تجديد عقده مع ليفربول
صلاح يشترط تجديد عقده مع ليفربول

2021-10-28

برشلونة يقيل كومان
برشلونة يقيل كومان

2021-10-28

الأكثر قراءة

قافلة السيارات الاحتجاجية ضد الجريمة تشل حركة السير في تل أبيب

قافلة السيارات الاحتجاجية ضد الجريمة تشل حركة السير في تل أبيب

2021-10-28
بينيت: أقدّر أن التناوب مع لبيد لن يتمّ

بينيت: أقدّر أن التناوب مع لبيد لن يتمّ

2021-10-28

"فيسبوك" تعلن تغيير اسم الشركة إلى "ميتا"

2021-10-28
غزة: حكم بالإعدام على ستة أشخاص بتهمة

غزة: حكم بالإعدام على ستة أشخاص بتهمة "التخابر" مع الاحتلال

2021-10-28
تقرير: بوتين طلب من بينيت حث واشنطن على تخفيف العقوبات على نظام الأسد

تقرير: بوتين طلب من بينيت حث واشنطن على تخفيف العقوبات على نظام الأسد

2021-10-28