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آرسنال يهزم ليستر سيتي في عقر داره

تاريخ النشر: 30/10/2021 - 18:23

آرسنال يهزم ليستر سيتي في عقر داره
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

ألحق آرسنال الخسارة بنظيره ليستر سيتي في عقر داره بهدفين مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا آرسنال كل من اللاعبين غابرييل ماجاليس وإيميل سميث روي.

وبهذا الفوز رفع آرسنال رصيده من النقاط إلى 17 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة وهو يحتل المركز العاشر.

مجريات المباراة:

افتتح "المدفعجية" التسجيل مبكرا في شباك ليستر، عبر قلب الدفاع البرازيلي غابرييل الذي لعب رأسية ذكية اثر ركنية في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل بالدقيقة الخامسة، مسجلا هدفه الأول هذا الموسم.

ووجّه آرسنال صفعة ثانية للمضيف، بهجمة سريعة على الجهة اليمنى ارتدت من الدفاع تابعها الشاب إميل سميث رو بثقة من داخل المنطقة بالدقيقة 18، رافعا رصيده هذا الموسم إلى أربعة أهداف في مختلف المسابقات، جميعها في آخر سبع مباريات.

وكان النيجيري كيليتشي إيهياناتشو قريبا من تقليص الفارق، لكن تسديدته اليسارية القوية أبعدها بصعوبة الحارس آرون رامسدايل من الزاوية البعيدة بالدقيقة 28.

وعاند الحظ ليستر قبل دقيقتين من دخول غرف الملابس، إثر ضربة حرة لجيمس ماديسون أنقذها رامسدايل ببراعة فائقة بمساعدة العارضة، ثم متابعة لقلب الدفاع الإيرلندي الشمالي دوني إيفانز، فتدحرجت الكرة على خط المرمى بعد ارتدادها من الحارس والقائم بالدقيقة 43.

في الشوط الثاني، ضغط رجال المدرب الإيرلندي الشمالي براندن رودغرز، فيما دفع أرتيتا قبل نصف ساعة من نهاية الوقت بالنروجي مارتن أوديغارد بدلا من المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت.

ومرّة جديدة تدخل رامسديال لوقف تسديدة أديمولا لوكمان القوية بالدقيقة 58، وليحرم هارفي بارنز بالدقيقة 62، ثم مرّت رأسية جايمي فاردي بجانب القائم بالدقيقة 67، ليعود آرسنال فائزا للمرة الثالثة تواليا من ملعب "كينغ باور".

بودكاست عرب 48

#آرسنال
#ليستر سيتي
#الدوري الإنجليزي

آرسنال يهزم ليستر سيتي في عقر داره

آرسنال يهزم ليستر سيتي في عقر داره

آرسنال يهزم ليستر سيتي في عقر داره

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