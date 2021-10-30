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ميسي يواصل معاناته مع باريس سان جيرمان

تاريخ النشر: 30/10/2021 - 10:01

ميسي يواصل معاناته مع باريس سان جيرمان
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

فشل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في فك عقدته التهديفية مع فريقه باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي منذ انتقاله إليه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وخاض ميسي في مباراة فريقه أمام ليل على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن أحداث الجولة الثانية عشر من الدوري الفرنسي وأسفرت عن فوز سان جيرمان بهدفين مقابل هدف.

وقرر مدرب سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينو، استبدال ميسي مع بداية الشوط الثاني، ونزول ماورو إيكاردي بدلًا منه.

وبحسب أرقام "أوبتا"، يملك ميسي أكبر عدد من التسديدات في الدوري الفرنسي بين جميع اللاعبين هذا الموسم، دون تسجيل أي هدف، بعد تسديده 15 كرة من بينهم 4 على المرمى.

وآخر مرة فشل فيها ميسي في التسجيل في 5 مباريات متتالية في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، كان في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2020.

يذكر أن ميسي فشل في تسجيل أو صناعة أي هدف في 5 مباريات خاضها مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، بينما نجح في تسجيل 3 أهداف في 3 مباريات خاضها في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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#ليونيل ميسي
#باريس سان جيرمان
#الدوري الفرنسي

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