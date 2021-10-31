ريال مدريد يضحي بنجميه مقابل لاعب يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني يخطط لإبرام صفقة مع يوفنتوس الإيطالي مقابل ضم أحد نجوم الأخير.

وبموجب الصفقة، فإن الفريق الملكي على استعداد للاستغناء عن خدمات نجميه البلجيكي إيدين هازارد والصربي لوكا يوفيتش.

وانتقل هازارد إلى ريال مدريد في صيف 2019 قادما من تشيلسي الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو، لكن منذ ذلك التاريخ لم يشارك سوى في 53 مباراة فقط، بسبب الإصابات التي لاحقته.

في المقابل، لم يقنع يوفيتش مدربه كارلو أنشيلوتي، والذي لا يمانع التفريط في خدماته، في ظل الاعتماد بشكل كلي على كريم بنزيمة.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ريال مدريد يستعد لعرض لاعبيه إيدين هازارد ولوكا يوفيتش على يوفنتوس، مقابل الحصول على خدمات المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.

وأوضح التقرير، أن ريال مدريد يعتبر دي ليخت أفضل خليفة لمدافعه السابق سيرجيو راموس، الذي رحل في الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان، بعد انتهاء تعاقده.

وعلى الرغم من تعاقد الريال مع النمساوي ديفيد ألابا، إلا أنهم يستهدفون صفقة دفاعية جديدة.

وانضم دي ليخت لصفوف يوفنتوس، قادمًا من أياكس، مقابل 75 مليون يورو، في صيف 2019.

ولم يحصل دي ليخت على فرصة المشاركة بشكل أساسي مع يوفنتوس، في ظل تواجد الثنائي ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيلليني.