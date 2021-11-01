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برشلونة يتخذ خطوة حاسمة للتعاقد مع تشافي

تاريخ النشر: 01/11/2021 - 19:02

برشلونة يتخذ خطوة حاسمة للتعاقد مع تشافي
المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز (أ ف ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني يواصل مساعيه من أجل حسم التعاقد مع نجمه السابق ومدرب السد القطري، تشافي هيرنانديز.

وحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة سيتخذ الخطوة الحاسمة في التعاقد مع تشافي، بتجهيز وفد من النادي والسفر إلى قطر لإنهاء المفاوضات مع السد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوفد سيكون في مقدمته رئيس النادي خوان لابورتا (إذا سمح جدوله بذلك) رفقة النائب رافا يوستي، والمدير الرياضي ماتيو أليماني.

وأوضحت أن الوفد سيسافر مباشرة إلى قطر عقب مباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء.

وذكرت الصحيفة أن السد يريد أن يعامله برشلونة على قدم المساواة، لطلب التعاقد مع تشافي.

ويسعى النادي للقطري للحصول على طلب آخر للتخلي عن تشافي، بأن يلعب البارسا، مباراة في الدوحة مع السد.

أما صحيفة "سبورت" أوضحت أن برشلونة سيعلن التعاقد مع تشافي عقب مباراة السد مع نظيره الدحيل، بعد غد الأربعاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن السد لن يخوض أي مباراة أخرى حتى 21 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لذا فإن النادي القطري سيكون لديه الوقت الكافي للبحث عن مدرب بديل.

وأوضحت "سبورت" أن مسؤولي السد بدأوا في التفكير بأكثر من مدرب لديه فلسفة شبيهة بتشافي هيرنانديز مثل جارسيا بيمينتا ودينيس سيلفا وأوسكار لوبيز وجوردي رورا.

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#تشافي هيرنانديز
#برشلونة
#السد

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