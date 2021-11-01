ليفربول يستهدف ضم مهاجم ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية أن ليفربول الإنجليزي يستهدف التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، يسعى لضم مهاجم ريال مدريد، لوكا يوفيتش.

وعلى الرغم من عدم اعتماد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على يوفيتش بشكل مستمر، إلا أنه تلقى عدة عروض مؤخرًا.

وجذب يوفيتش اهتمام أندية إيطالية مثل ميلان وإنتر وفيورنتينا، وأندية إنجليزية مثل آرسنال وليفربول مؤخرًا.

وغاب يوفيتش عن المشاركة مع ريال مدريد ضد إلتشي، رغم التوقعات بوجوده نظرًا لغياب بنزيمة، لكنه لم يلعب بسبب مشكلة في الركبة، بحسب ما أوضح أنشيلوتي.

وانضم يوفيتش (23 عامًا) إلى ريال مدريد في صيف 2019، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، مقابل 60 مليون يورو، لكنه لم يقدم المردود الذي يشفع له البقاء في سانتياغو برنابيو.

ورغم عودته للعب مع ناديه السابق على سبيل الإعارة في الموسم الماضي، إلا أنه لم يتمكن من استعادة مستواه.