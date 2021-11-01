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مورينيو يسعى لضم لاعب ريال مدريد

تاريخ النشر: 01/11/2021 - 18:52

مورينيو يسعى لضم لاعب ريال مدريد
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب روما الإيطالي، جوزيه مورينيو، يسعى لإبرام صفقة من ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الشتوي القادم.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن مورينيو وضع داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد، على رأس قائمة المطلوبين في كانون الثاني/ يناير المقبل.

وأضافت "في إيطاليا، لا يرون أن سيبايوس يمكن أن ينضم لروما، لأن أولويته هي البقاء في الليغا وتحديدًا مع فريقه السابق ريال بيتيس".

ويُعد ريال بيتيس من أكثر الأندية المهتمة بضم داني سيبايوس، بجانب آرسنال الذي لعب له لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

ولم يشارك سيبايوس مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو مع المنتخب الإسباني.

ويُعد داني سيبايوس من أبرز المرشحين للرحيل عن الفريق الملكي في كانون الثاني/ يناير المقبل.

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#روما
#جوزيه مورينيو
#ريال مدريد
#داني سيبايوس

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