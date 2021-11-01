ميسي يريد العودة إلى برشلونة!

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يريد العودة إلى فريق برشلونة الإسباني من أجل مساعدته من جديد.

ورد ميسي حول ما إذا كان يريد العودة إلى الفريق الكاتالوني خلال حوار مع صحيفة "سبورت" بالقول إنه "نعم، لطالما قلت إنني أرغب في مساعدة النادي، بأي طريقة يمكن أن تكون مفيدة وتضيف له".

وتابع "أود أن أكون سكرتيرًا فنيًا في مرحلة ما، لا أعرف إذا ما كان هذا سيحدث في برشلونة أم لا.. وإذا كان هناك احتمال، فأتمنى مساعدة النادي".

وأردف "برشلونة النادي الذي أحبه، وأحب أن يكون على ما يرام ويتطور، ويستمر في كونه أحد أفضل أندية العالم".

وكان ميسي قد رحل إلى صفوف باريس سان جيرمان الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر عقب فشل تمديد عقده مع البلوغرانا، بسبب الأزمة المالية الكبرى التي يعانيها الأخير.