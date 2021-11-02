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استبعاد ميسي من مباراة فريقه بدوري الأبطال

تاريخ النشر: 02/11/2021 - 17:09

استبعاد ميسي من مباراة فريقه بدوري الأبطال
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

شهدت قائمة باريس سان جيرمان الفرنسي للمباراة أمام لايبزيج الألماني المقرر لها غدا، الأربعاء، ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا، غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وجاء في بيان للفريق الباريسي أن ميسي يعاني من إصابة مزدوجة في الأوتار العضلية والركبة اليسرى.

وانضم "ليو" إلى زملائه الغائبين للإصابة سيرجيو راموس، ماركو فيراتي ولياندرو باريديس.

في المقابل، اختار بوكيتينو، 21 لاعبا للمباراة، هم:

كيلور نافاس، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، مبابي، إيكاردي، نيمار، دي ماريا، دانيلو، داجبا، فينالدوم، كورزاوا، هيريرا، ديالو، دراكسلر، كيرير، نونو مينديز، إدريسا جايي، إيبيمبي، دوناروما ولوتيلييه.

ويتصدر باريس سان جيرمان، مجموعته برصيد 7 نقاط، خلفه مانشستر سيتي صاحب الـ6 نقاط، ثم كلوب بروج بـ4 نقاط، ولايبزيج بدون رصيد.

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#باريس سان جيرمان
#ليونيل ميسي
#لايبزيج
#دوري أبطال أوروبا

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