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اليوم: مباريات الجولة 4 بمجموعات دوري الأبطال

تاريخ النشر: 02/11/2021 - 08:54

اليوم: مباريات الجولة 4 بمجموعات دوري الأبطال
(أ ب)
عرب ٤٨

تجرى في وقت لاحق من مساء اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن تخوض الفرق مبارياتها على النحو التالي:

المجموعة الخامسة:

22:00 دينامو كييف (أوكرانيا) – برشلونة (إسبانيا)

22:00 بايرن ميونخ (ألمانيا) – بنفيكا (البرتغال)

المجموعة السادسة:

22:00 فياريال (إسبانيا) – يونج بويز (سويسرا)

22:00 أتالانتا (إيطاليا) – مانشستر يونايتد (إنجلترا)

المجموعة السابعة:

19:45 فولفسبورغ (ألمانيا) – ريد بول سالزبورغ (النمسا)

22:00 إشبيلية (إسبانيا) – ليل (فرنسا)

المجموعة الثامنة:

19:45 مالمو (السويد) – تشيلسي (إنجلترا)

22:00 يوفنتوس (إيطاليا) – زينيت سان بطرسبرغ (روسيا)

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#دوري أبطال أوروبا
#دور المجموعات
#مباريات اليوم

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