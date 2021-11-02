اليوم: مباريات الجولة 4 بمجموعات دوري الأبطال

تجرى في وقت لاحق من مساء اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن تخوض الفرق مبارياتها على النحو التالي:
المجموعة الخامسة:
22:00 دينامو كييف (أوكرانيا) – برشلونة (إسبانيا)
22:00 بايرن ميونخ (ألمانيا) – بنفيكا (البرتغال)
المجموعة السادسة:
22:00 فياريال (إسبانيا) – يونج بويز (سويسرا)
22:00 أتالانتا (إيطاليا) – مانشستر يونايتد (إنجلترا)
المجموعة السابعة:
19:45 فولفسبورغ (ألمانيا) – ريد بول سالزبورغ (النمسا)
22:00 إشبيلية (إسبانيا) – ليل (فرنسا)
المجموعة الثامنة:
19:45 مالمو (السويد) – تشيلسي (إنجلترا)
22:00 يوفنتوس (إيطاليا) – زينيت سان بطرسبرغ (روسيا)
اقرأ/ي أيضًا | لعنة البرنابيو تثير قلق ريال مدريد أمام شاختار
تعليقات Facebook