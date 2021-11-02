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لعنة البرنابيو تثير قلق ريال مدريد أمام شاختار

تاريخ النشر: 02/11/2021 - 08:48

لعنة البرنابيو تثير قلق ريال مدريد أمام شاختار
(أ ب)
عرب ٤٨

يسعى فريق ريال مدريد الإسباني إلى التخلص من لعنات ملعبه "سانتياغو برنابيو" عندما يستضيف شاختار دونيتسك الأوكراني، غدا الأربعاء، ضمن أحداث الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد لم يحقق أي فوز على البرنابيو في دوري الأبطال منذ حوالي عامين، حيث يعود آخر انتصار إلى 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، على حساب غلطة سراي (6-0).

وأضافت أن ريال مدريد فشل بعد ذلك في تحقيق أي انتصار، حيث تعادل مع باريس سان جيرمان (2-2)، ثم خسر أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

بعد ذلك، قرر ريال مدريد خوض مبارياته على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بسبب أعمال الصيانة والتجديد في سانتياغو برنابيو.

وفي مباراته الأوروبية الأولى، عقب العودة إلى البرنابيو، تلقى خسارة تاريخية أمام شيريف تيراسبول المولدوفي (2-1) هذا العام.

وبالتالي يبحث الميرنغي عن انتصاره الأول على سانتياغو برنابيو، عندما يلتقي شاختار، بعد مرور عامين كاملين من تحقيق آخر فوز.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد غير محظوظ على البرنابيو في الدوري أيضًا، حيث تعادل مع فياريال وأوساسونا هذا الموسم في مباراتين متتاليتين، وهو الأمر الذي لم يحدث على ملعبه منذ 25 عامًا.

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#ريال مدريد
#سانتياغو برنابيو
#شاختار دونيتسك
#دوري أبطال أوروبا

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