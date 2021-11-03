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برشلونة يسعى للتخلص من عبء راتب كوتينيو

تاريخ النشر: 03/11/2021 - 17:12

برشلونة يسعى للتخلص من عبء راتب كوتينيو
النجم البرازيلي فيليب كوتينيو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني قرر الاستغناء عن خدمات نجمه البرازيلي، فيليب كوتينيو، في فترة الانتقالات الشتوية.

وسعى برشلونة لبيع كوتينيو في الصيف الماضي، لكن راتبه الضخم بالإضافة إلى تراجع مستواه، منع الفرق من التقدم لضمه.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة سيبذل كل ما في وسعه للتخلص من كوتينيو، كانون الثاني/ يناير المقبل، من أجل التخلص من عبء راتبه المرتفع.

ولا يعول برشلونة كثيرًا على كوتينيو في التشكيل الأساسي للفريق، سواء مع المدرب السابق رونالد كومان، أو حتى مع المدرب المؤقت سيرجي براخوان.

وانضم كوتينيو إلى برشلونة، في شتاء 2018، قادمًا من ليفربول، في صفقة وصلت قيمتها المالية إلى 160 مليون يورو.

ولكن منذ ذلك الحين، لم يقدم كوتينيو مستواه في آنفيلد مع برشلونة، لدرجة أنه خرج معارًا إلى بايرن ميونخ في الموسم قبل الماضي، لكنه فشل أيضًا في استعادة مستواه.

وارتبط اسم كوتينيو بالعودة إلى البريمييرليغ من جديد، وتحديدًا إلى آرسنال وتوتنهام ونيوكاسل.

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#فيليب كوتينيو
#برشلونة

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