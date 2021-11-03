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دوري الأبطال: فاتي يقود برشلونة لفوز صعب

تاريخ النشر: 03/11/2021 - 01:30

دوري الأبطال: فاتي يقود برشلونة لفوز صعب
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

تخطى برشلونة الإسباني عقبة دينامو كييف الأوكراني بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح برشلونة اللاعب أنسو فاتي.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 6 نقاط وهو يحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة الخامسة، في حين تجمد رصيد دينامو كييف عند نقطة واحدة وهو يقبع بالمركز الأخير.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بضغط من برشلونة، حيث انطلق ممفيس ديباي، وسدد كرة اصطدمت بدفاع دينامو كييف في الدقيقة الرابعة.

وأرسل أنسو فاتي، تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكنها ارتطمت بأقدام مدافعي دينامو كييف، في الدقيقة العاشرة.

ووصلت الكرة إلى بوسكيتس على حدود منطقة الجزاء من فاتي، لكنه سددها بقوة زائدة أعلى مرمى دينامو كييف في الدقيقة 20.

وكاد كارلوس دي بينا، أن يُسجل هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 24، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، تألق تير شتيغن في التصدي لها بقدمه اليسرى.

وأضاع شابارينكو لاعب دينامو كييف، فرصة أخرى للتسجيل في الدقيقة 27، حيث تلقى تمريرة في عمق منطقة جزاء برشلونة، لكنه سدد بجانب القائم الأيمن لتير شتيجن.

واستقبل نيكو غونزاليس كرة عرضية من الطرف الأيمن في الدقيقة 42، اصطدمت بزميله ممفيس ديباي، ليحرم برشلونة من تسجيل هدف التقدم.

ومن هجوم سريع لبرشلونة، وصلت الكرة إلى جوردي ألبا، الذي مرر عرضية داخل المنطقة لفرينكي دي يونغ، لكن دفاع دينامو كييف نجح في تشتيت الكرة في الدقيقة 45.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد كليمنت لينغليت، لكن الكرة اصطدمت بدفاع دينامو كييف في الدقيقة 52.

وأهدر كارافايف لاعب دينامو كييف، فرصة سانحة للتسجيل في الدقيقة 58، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى تير شتيغن.

وسقط أنسو فاتي لاعب برشلونة، في منطقة جزاء دينامو كييف في الدقيقة 63، وطالب بالحصول على ركلة جزاء، لكن حكم المباراة رفض احتساب أي شيء بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ونجح فاتي في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 70، حيث أرسل مينجويزا، عرضية من الطرف الأيمن، أبعدها المدافع لتصل أمام فاتي الذي أسكن الكرة داخل الشباك.

وكاد فيرفيتش لاعب دينامو كييف أن يُسجل هدف التعادل في الدقيقة 81، بتسديدة قوية من داخل المنطقة، لولا تألق الحارس تير شتيغن الذي تصدى لها ببراعة.

وصمد لاعبو برشلونة، أمام محاولات لاعبي دينامو كييف في الدقائق الأخيرة، ليحصدوا 3 نقاط ثمينة، تزيد من حظوظهم في التأهل للدور التالي.

بودكاست عرب 48

#برشلونة
#دينامو كييف
#دوري أبطال أوروبا
#أنسو فاتي

دوري الأبطال: فاتي يقود برشلونة لفوز صعب

دوري الأبطال: فاتي يقود برشلونة لفوز صعب

دوري الأبطال: فاتي يقود برشلونة لفوز صعب

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