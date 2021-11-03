كريستيانو ينقذ اليونايتد من الخسارة بالوقت القاتل

وقع مانشستر يونايتد الإنجليزي في فخ التعادل أمام أتالانتا الإيطالي بعد افتراقهما بهدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدفا مانشستر يونايتد اللاعب كريستيانو رونالدو، في المقابل سجل هدفي أتالانتا اللاعبين جوسيب إيليشيش ودوفان زاباتا.

وبهذا التعادل رفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 7 نقاط وهو يحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة السابعة، في حين أصبح برصيد أتالانتا 5 نقاط وهو يحتل المركز الثالث.

مجريات المباراة:

جاءت المحاولة الأولى في المباراة لصالح يونايتد، بتسديدة قوية من رونالدو في الدقيقة الأولى، أمسك بها موسو.

وكاد يونايتد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة، بعدما سدد ماكتوميناي، كرة من على حدود منطقة الجزاء، اصطدمت بدفاع أتالانتا وغيرت اتجاهها لتصطدم بالقائم.

وافتتح أتالانتا، التسجيل في الدقيقة 12، بعدما مهد زاباتا، الكرة إلى إيليسيتش على حدود منطقة الجزاء، ليسدد الأخير كرة أرضية، لتمر أسفل يد دي خيا وتسكن الشباك.

وجاء الرد من يونايتد في الدقيقة 16، بعدما أرسل رونالدو عرضية من الجانب الأيمن، تابعها شاو بتسديدة على الطائر داخل المنطقة، ذهبت أعلى العارضة بقليل.

وكاد يونايتد أن يعدل النتيجة في الدقيقة 20، بعدما أرسل بوجبا عرضية داخل المنطقة تابعها رونالدو برأسية ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وحاول أتالانتا تسجيل الهدف الثاني، من خلال انطلاقة سريعة لزاباتا في الجانب الأيمن، مسددًا كرة قوية مرت بجوار القائم في الدقيقة 22.

وازدادت معاناة مانشستر يونايتد في الدقيقة 38، بعد تعرض فاران للإصابة وخروجه من أرض الملعب، ودخول جرينوود بدلًا منه.

ونجح يونايتد في معادلة النتيجة في الوقت بدل الضائع، بعدما مهد فيرنانديز، الكرة بالكعب داخل منطقة الجزاء، تابعها رونالدو بتسديدة قوية سكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).

ونجح أتالانتا في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 56، بعدما تلقى زاباتا بينية داخل منطقة الجزاء، فشل ماجواير في إبعادها لينفرد بدي خيا ويسدد كرة سكنت الشباك، وألغى الحكم الهدف أولًا بداعي التسلل، قبل أن يحتسبه مرة أخرى بعد العودة إلى الفار.

ومع التأخر في النتيجة، أجرى سولسكاير تبديلين بنزول كافاني وماتيتش على حساب راشفورد وبوجبا، في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 79، ارتقى زاباتا لعرضية زاباكوستا مسددًا رأسية ذهبت أعلى العارضة بقليل.

وتبعه مورييل بتسديدة أرضية ضعيفة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 81، أمسك بها دي خيا بسهولة.

وكاد أتالانتا أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 85، بتسديدة صاروخية من زاباتا من خارج المنطقة، تألق دي خيا في إبعادها لركلة ركنية.

ودفع سولسكاير بعدها بسانشو وفان دي بيك بدلًا من ماكتوميناي وفيرنانديز في الدقيقة 87.

وأنقذ رونالدو مانشستر يونايتد، بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعدما سدد كرة على الطائر من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.